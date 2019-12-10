Игорь Соглаев станет членом правления А1
Игорь Соглаев станет членом правления инвесткомпании А1, которая входит в «Альфа-групп», сообщает пресс-служба организации. Ранее он был вице-президентом «Роснефти» и возглавлял департамент нефтегазохимии.
Игорь начал карьеру в в PricewaterhouseCoopers в Нью-Йорке, где занял пост управляющего директора в сфере корпоративных финансов и управления прямыми инвестициями в Лондоне и Москве. Был главой департамента по управлению крупным частным капиталом и членом правления «Дойче банка». Позднее он руководил «Самаранефтеоргсинтезом».
Компания А1 занимается инвестиционными проектами, корпоративными спорами, антикризисным управлением и реструктуризацией проблемной задолженности. Новое назначение произошло в рамках усиления экспертизы компании в проектах, связанных с инвестициями в производственные активы.