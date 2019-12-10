Игорь Соглаев станет членом правления А1

Игорь начал карьеру в в PricewaterhouseCoopers в Нью-Йорке, где занял пост управляющего директора в сфере корпоративных финансов и управления прямыми инвестициями в Лондоне и Москве. Был главой департамента по управлению крупным частным капиталом и членом правления «Дойче банка». Позднее он руководил «Самаранефтеоргсинтезом».