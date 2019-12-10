Любовь Совершаева вернулась на пост замполпреда в СЗФО

Совершаева закончила Ленинградский институт советской торговли им. Ф.Энгельса и Северо-Западную академию государственной службы. С 1991 г. работала в комитете по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга. Затем стала вице-губернатором Ленинградской области и председателем областного комитета по управлению государственным имуществом. Позже занимала пост советника председателя совета директоров ОАО «Акционерный банк «Россия». Незадолго до назначения была вице-губернатором Санкт-Петербурга и руководителем администрации губернатора.