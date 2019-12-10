Дмитрий Олюнин переизбран председателем совета директоров «Возрождения»

Дмитрий Олюнин окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и Институт политических наук во Франции. Карьеру начал в 1996 г. во Всероссийском банке развития регионов, где позже стал старшим вице-президентом. Работал вице-президентом во Внешторгбанке, был первым зампредом правления «ВТБ Северо-Запад» и президентом Транскредитбанка. Занимал пост председателя правления Росбанка. Позднее наблюдательный совет ВТБ одобрил его кандидатуру на должность первого зампреда правления.