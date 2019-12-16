Ярослав Сога стал гендиректором СГМ

Ярослав окончил Киевский политехнический институт, Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет и Межотраслевой институт подготовки кадров и информации. Работает в СГМ с момента создания холдинга. До назначения занимал пост заместителя генерального директора по строительству.