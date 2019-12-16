Карьера

Ярослав Сога стал гендиректором СГМ

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Генеральным директором ООО «Стройгазмонтаж» (СГМ) назначен Ярослав Сога, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Последние три года компанией руководил Сергей Гараев. 

Ярослав окончил Киевский политехнический институт, Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет и Межотраслевой институт подготовки кадров и информации. Работает в СГМ с момента создания холдинга. До назначения занимал пост заместителя генерального директора по строительству. 

ООО «Стройгазмонтаж» – ведущий холдинг России по сооружению объектов нефтегазового комплекса. Компания занимается строительством магистральных трубопроводов и наземных комплексов, морским строительством и газификацией субъектов России.

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