Ярослав Сога стал гендиректором СГМ
Генеральным директором ООО «Стройгазмонтаж» (СГМ) назначен Ярослав Сога, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Последние три года компанией руководил Сергей Гараев.
Ярослав окончил Киевский политехнический институт, Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет и Межотраслевой институт подготовки кадров и информации. Работает в СГМ с момента создания холдинга. До назначения занимал пост заместителя генерального директора по строительству.
ООО «Стройгазмонтаж» – ведущий холдинг России по сооружению объектов нефтегазового комплекса. Компания занимается строительством магистральных трубопроводов и наземных комплексов, морским строительством и газификацией субъектов России.