Бузин стал замгендиректора по теплоэнергетике в «Газпром межрегионгазе»
Вячеслав Бузин назначен заместителем генерального директора «Газпром межрегионгаза» по теплоэнергетике, сообщили в пресс-службе компании. Это новая должность, которая возникла в связи с избранием Алексея Минченко на пост гендиректора организации.
Вячеслав Бузин карьеру в структурах «Газпрома» начал с поста ведущего менеджера отдела поставок филиала ООО «Межрегионгаз» в Ленинградской области. Позднее стал заместителем генерального директора по общим вопросам ООО «Петербургрегионгаз». До назначения Бузин занимал должность первого заместителя гендиректора ООО «Газпром СПГ Портовая».