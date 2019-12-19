Карьера

Бузин стал замгендиректора по теплоэнергетике в «Газпром межрегионгазе»

Ведомости

Вячеслав Бузин назначен заместителем генерального директора «Газпром межрегионгаза» по теплоэнергетике, сообщили в пресс-службе компании. Это новая должность, которая возникла в связи с избранием Алексея Минченко на пост гендиректора организации.

Вячеслав Бузин карьеру в структурах «Газпрома» начал с поста ведущего менеджера отдела поставок филиала ООО «Межрегионгаз» в Ленинградской области. Позднее стал заместителем генерального директора по общим вопросам ООО «Петербургрегионгаз». До назначения Бузин занимал должность первого заместителя гендиректора ООО «Газпром СПГ Портовая».

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