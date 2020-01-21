Дегтев назначен гендиректором ОЭЗ «Технополис»
Геннадий Дегтев покинул пост руководителя департамента Москвы по конкурентной политике. Теперь он возглавит особую экономическую зону «Технополис «Москва» и будет курировать продвижение проектов российских производителей на российском и международном рынках. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова. Место Дегтева в правительстве Москвы займет Иван Щербаков, который был замглавы столичного департамента имущества.
Дегтев окончил Московский энергетический институт. Через пять лет после выпуска был избран первым секретарем Калининского районного комитета Москвы, затем стал депутатом района. В 90-е гг. был супрефектом района Лефортово в ЮВАО и главой управы района. С 1998 г. был заместителем председателя кабинета министров, министром промышленности, энергетики и транспорта Чувашской Республики. В 2000 г. Дегтева назначили префектом ЦАО, а в 2004 г. – председателем комитета города Москвы по организации и проведению конкурсов и аукционов. Пост руководителя департамента города по конкурентной политике Дегтев занял в 2006 г.