Дегтев назначен гендиректором ОЭЗ «Технополис»

Дегтев окончил Московский энергетический институт. Через пять лет после выпуска был избран первым секретарем Калининского районного комитета Москвы, затем стал депутатом района. В 90-е гг. был супрефектом района Лефортово в ЮВАО и главой управы района. С 1998 г. был заместителем председателя кабинета министров, министром промышленности, энергетики и транспорта Чувашской Республики. В 2000 г. Дегтева назначили префектом ЦАО, а в 2004 г. – председателем комитета города Москвы по организации и проведению конкурсов и аукционов. Пост руководителя департамента города по конкурентной политике Дегтев занял в 2006 г.