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Александр Торбахов снова стал гендиректором «Вымпелкома»

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Александр Торбахов назначен генеральным директором «Вымпелкома», сообщила пресс-служба холдинга Veon. Он уже занимал этот пост в 2009-2010 гг.

Торбахов закончил Московский государственный институт международных отношений. Позднее получил степень MBA в Чикагском университете. Карьеру начал в экспертом управления банковского обслуживания в московском отделении компании Deloitte & Touche. В 2005-2008 гг. работал руководителем блока страхования жизни и вице-президентом ООО «Холдинговая компания «Росгосстрах», затем год занимал пост генерального директора. После ухода из «Вымпелкома» в 2010 г. был назначен советником президента Сбербанка, а также заместителем председателя правления. Курировал работу блока «Розничный бизнес».

«Вымпел-коммуникации» – российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги под брендом «Билайн». Входит в группу компаний Veon Ltd.

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