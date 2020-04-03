Александр Торбахов снова стал гендиректором «Вымпелкома»

Торбахов закончил Московский государственный институт международных отношений. Позднее получил степень MBA в Чикагском университете. Карьеру начал в экспертом управления банковского обслуживания в московском отделении компании Deloitte & Touche. В 2005-2008 гг. работал руководителем блока страхования жизни и вице-президентом ООО «Холдинговая компания «Росгосстрах», затем год занимал пост генерального директора. После ухода из «Вымпелкома» в 2010 г. был назначен советником президента Сбербанка, а также заместителем председателя правления. Курировал работу блока «Розничный бизнес».