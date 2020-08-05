Дмитрий Огуряев назначен замруководителя Минкомсвязи

Огуряев закончил факультет вычислительной математики и кибернетики Московского Государственного Университете им. М.В. Ломоносова. Карьеру в Минкомсвязи начала после смены правительства в 2020 г. Он был советником министра. До этого почти 15 лет занимал руководящие позиции розничных направлений Райффайзенбанка и Сбербанка.