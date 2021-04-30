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Григорий Федоришин переизбран президентом группы НЛМК

Ведомости

Руководство группы НЛМК на годовом общем собрании переизбрало Григория Федоришина президентом компании. Об этом говорится в сообщении организации.

Федоришин закончил Финансовую академию при Правительстве России. Имеет степень MBA бизнес-школы INSEAD, а также является членом ассоциации сертифицированных финансовых аналитиков (CFA). С 2001 по 2009 гг. работал в консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers. Затем два года занимал должность менеджера по инвестиционным проектам Инвестиционной компании «Либра Капитал». С 2011 по 2013 гг. был директором по стратегическому развитию в НЛМК. С 2013 по 2017 гг. занимал должность вице-президента по финансам. Год занимал позицию старшего вице-президента и заместителя председателя правления. Президент и председатель правления с марта 2018 г.

Акционеры также избрали новый состав совета директоров, в который вошли: председатель комитета по стратегическому планированию совета директоров НЛМК Олег Багрин, председатель совета директоров и основной бенефициар компании Владимир Лисин, президент Boeing в РФ и СНГ Сергей Кравченко, управляющий партнер адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры» Николай Гагарин, бывший CEO Corus Niderland Марьян Оудеман, старший советник Boston Consulting Group (BCG) Томас Верасто, бывший CEO Thyssenkrupp Materials International Йохим Лимберг, президент Mechanica AI B.V. Евгения Завалишина и Станислав Шекшня.

Группа НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания, является крупнейшим в России производителем стальной продукции. Производственные активы компании расположены в России, Европе и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных