Григорий Федоришин переизбран президентом группы НЛМК

Федоришин закончил Финансовую академию при Правительстве России. Имеет степень MBA бизнес-школы INSEAD, а также является членом ассоциации сертифицированных финансовых аналитиков (CFA). С 2001 по 2009 гг. работал в консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers. Затем два года занимал должность менеджера по инвестиционным проектам Инвестиционной компании «Либра Капитал». С 2011 по 2013 гг. был директором по стратегическому развитию в НЛМК. С 2013 по 2017 гг. занимал должность вице-президента по финансам. Год занимал позицию старшего вице-президента и заместителя председателя правления. Президент и председатель правления с марта 2018 г.