Григорий Федоришин переизбран президентом группы НЛМК
Руководство группы НЛМК на годовом общем собрании переизбрало Григория Федоришина президентом компании. Об этом говорится в сообщении организации.
Федоришин закончил Финансовую академию при Правительстве России. Имеет степень MBA бизнес-школы INSEAD, а также является членом ассоциации сертифицированных финансовых аналитиков (CFA). С 2001 по 2009 гг. работал в консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers. Затем два года занимал должность менеджера по инвестиционным проектам Инвестиционной компании «Либра Капитал». С 2011 по 2013 гг. был директором по стратегическому развитию в НЛМК. С 2013 по 2017 гг. занимал должность вице-президента по финансам. Год занимал позицию старшего вице-президента и заместителя председателя правления. Президент и председатель правления с марта 2018 г.
Акционеры также избрали новый состав совета директоров, в который вошли: председатель комитета по стратегическому планированию совета директоров НЛМК Олег Багрин, председатель совета директоров и основной бенефициар компании Владимир Лисин, президент Boeing в РФ и СНГ Сергей Кравченко, управляющий партнер адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры» Николай Гагарин, бывший CEO Corus Niderland Марьян Оудеман, старший советник Boston Consulting Group (BCG) Томас Верасто, бывший CEO Thyssenkrupp Materials International Йохим Лимберг, президент Mechanica AI B.V. Евгения Завалишина и Станислав Шекшня.
Группа НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания, является крупнейшим в России производителем стальной продукции. Производственные активы компании расположены в России, Европе и США.