Управляющий директор Ozon Беляков ушел из компании

В Ozon сообщили, что за три года Беляков сделал многое для развития стандартов и институтов функционирования всей ecom-отрасли. Он также развивал стратегические инициативы, в том числе взаимодействие с органами государственной власти. Маркетплейс подтвердил уход Белякова и сообщил, что он намерен развиваться в проектах за пределами Ozon.