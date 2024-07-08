Управляющий директор Ozon Беляков ушел из компании
В Ozon сообщили, что за три года Беляков сделал многое для развития стандартов и институтов функционирования всей ecom-отрасли. Он также развивал стратегические инициативы, в том числе взаимодействие с органами государственной власти. Маркетплейс подтвердил уход Белякова и сообщил, что он намерен развиваться в проектах за пределами Ozon.
Сам Беляков в разговоре с РБК заявил, что его уход связан с желанием «взять паузу, отдохнуть и сосредоточиться над важным проектом в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов». Он обратил внимание, что никаких проблем и «подводных течений» в компании не было.