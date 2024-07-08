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Управляющий директор Ozon Беляков ушел из компании

Ведомости

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков ушел из компании, сообщает РБК со ссылкой на представителя маркетплейса.

В Ozon сообщили, что за три года Беляков сделал многое для развития стандартов и институтов функционирования всей ecom-отрасли. Он также развивал стратегические инициативы, в том числе взаимодействие с органами государственной власти. Маркетплейс подтвердил уход Белякова и сообщил, что он намерен развиваться в проектах за пределами Ozon.

Сам Беляков в разговоре с РБК заявил, что его уход связан с желанием «взять паузу, отдохнуть и сосредоточиться над важным проектом в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов». Он обратил внимание, что никаких проблем и «подводных течений» в компании не было.

Беляков присоединился к команде Ozon в 2021 г., указано на сайте Росконгресса. До этого он работал в Минэкономразвития РФ, а также в Российском союзе промышленников и предпринимателей. С 2018 г. Беляков возглавлял Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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