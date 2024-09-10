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Мишустин освободил от должности первого замруководителя ФТС

Ведомости

Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов освобожден от должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В опубликованном документе указано, что Давыдов покинул пост в связи с переходом на другую работу.

В марте 2012 г. Давыдов был назначен на должность замруководителя ФТС, а в феврале 2017 г. – на пост первого замруководителя таможенной службы. С февраля 2023 г. по май 2024 г. Давыдов был временно исполняющим обязанности руководителя ФТС. С декабря 2023 г. является председателем Таможенного комитета Союзного государства.

В середине мая Мишустин назначил руководителем ФТС вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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