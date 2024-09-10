Мишустин освободил от должности первого замруководителя ФТС
Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов освобожден от должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В марте 2012 г. Давыдов был назначен на должность замруководителя ФТС, а в феврале 2017 г. – на пост первого замруководителя таможенной службы. С февраля 2023 г. по май 2024 г. Давыдов был временно исполняющим обязанности руководителя ФТС. С декабря 2023 г. является председателем Таможенного комитета Союзного государства.
В середине мая Мишустин назначил руководителем ФТС вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева.