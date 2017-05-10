ЕБРР не нарушил правила при замораживании проектов в России

Подавляющее большинство членов совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на заседании в среду согласились, что банк выполнил свои правила при взаимодействии с Россией, заявил президент банка Сума Чакрабарти (цитата по «Интерфаксу»).

Вопрос о разморозке инвестиций в Россию на заседании совета управляющих банка не обсуждался, но банк не собирается полностью разрывать отношения со страной, добавил он. Не рассматривать новые проекты в России ЕБРР решил в июле 2014 г. из-за санкций в отношении страны. Россия считает, что банк нарушил собственные правила.

Вопрос поднимался несколько раз, в том числе на заседании в среду. Россия подготовила проект резолюции, в котором решение о прекращении любых новых операций в России признавалось не соответствующим соглашению об учреждении ЕБРР. Ранее в письме председателю совета управляющих ЕБРР министру финансов Люксембурга Пьеру Граменья Минэкономразвития ссылалось на нарушение ст. 32 устава ЕБРР, по которой его менеджеры должны служить только интересам банка.

Решение о замораживании инвестиций противоречит интересам всех его акционеров, так как лишает банк существенной части прибыли, объяснял федеральный чиновник. Остановка нового финансирования привела к ухудшению финансовых показателей банка, заявлял и представитель России в ЕБРР министр экономического развития Максим Орешкин. Юридическое заключение от юрисконсульта банка установило, что все процедуры в 2014 г. были выполнены надлежащим образом, не соглашался с критикой Чакрабарти в интервью FT.

В 2013 г. ЕБРР вложил в российские проекты 1,8 млрд евро ($2,5 млрд). За первое полугодие 2014 г. инвестиции превысили 680 млн евро (19% всех вложений ЕБРР). Всего с 1991 по 2013 г. банк вложил в страну более 25 млрд евро, 90% из них – в частные проекты, говорится в отчете банка за прошлый год. С конца 2014 г. инвестиционный портфель банка в России сократился почти вдвое – до $4,1 млрд, сообщает Bloomberg.

Сейчас банк продолжает финансировать действующие проекты: в 2015 г. вложил $106 млн. После введения санкций сотрудники ЕБРР признавали, что новых проектов они не ждут, но расставаться с активами банк не торопится, так как сложно продать их с выгодой.