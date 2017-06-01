Росреестр попросил 3,2 млрд рублей из бюджета

Четко определенные границы земельных участков повышают инвестиционную привлекательность региона, уверены эксперты Денис Гришкин / Ведомости

Нужно довести финансирование комплексных кадастровых работ до 3,7 млрд руб. – такое предложение отправил Росреестр в Минэкономразвития, сообщил «Ведомостям» представитель Росреестра. Из этих денег от федерального бюджета понадобится только 3,2 млрд руб., остальное – софинансирование со стороны регионов.

Комплексные кадастровые работы – новый инструмент для уточнения в массовом порядке сведений о земельных участках. По завершении этих работ в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) должна вырасти доля участков с четкими границами, не накладывающимися друг на друга, а также с уточненными границами сооружений на них (см. график).

В пилотном режиме такие работы уже начали Республика Тыва, Астраханская и Белгородская области (см. врез). Им выделено 50 млн руб. из бюджета в 2017 г., также на условиях софинансирования (в зависимости от обеспеченности региона они предоставили 5–30% от общей стоимости работ).

Остальные регионы на субсидирование комплексных кадастровых работ в 2018 г. подали заявки в общей сложности на 2 млрд руб. Но пока в федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2020 гг.)» заложено только 100 млн руб. на 2018 г. и 708 млн руб. всего.

Для регионов комплексные кадастровые работы – это повышение инвестиционной привлекательности и освоение земель, поэтому Росреестр предлагает не только в 5 раз увеличить сумму затрат на них, но и продлить ФЦП еще на год, до 2021 г., комментирует представитель Росреестра.

Но даже этих денег хватит только на уточнение местоположения 1,1 млн земельных участков в 21 регионе. Тогда как всего в ЕГРН есть сведения о 59,7 млн земельных участков, из которых только половина (29,3 млн) имеет границы, установленные в соответствии с требованиями законодательства (данные на начало 2017 г.). Минэкономразвития и Минфин не ответили на вопрос «Ведомостей», готовы ли они поддержать расширение финансирования работ.

Что получили регионы Тува получила 38 млн руб. и уже заключила 10 госконтрактов с экономией 68%. Белгородская область получила 7,81 млн руб. – заключила 27 госконтрактов. Астраханская область получила 4,19 млн руб., заключила шесть госконтрактов с экономией 58%. Регионы планируют провести повторные аукционы, на которых используют сэкономленные средства. Экономия на торгах может пойти в ущерб качеству, надо быть очень внимательными при приемке, предупреждает Каминский.

Не стоит полагать, что определение границ 100% участков удвоит налогооблагаемую базу, предостерегает старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин, он полагает, что у большинства участков с платежеспособными налогоплательщиками границы уже уточнены. Крупные компании или собственники больших участков действительно уже в основном уточнили границы, соглашается управляющий партнер Consul Group Сергей Пивоварчик.

Отсутствие границ у участков или их наложение друг на друга, а также задвоение объектов после объединения баз бюро технической инвентаризации с кадастровой – распространенные проблемы, которые вызывают споры, но беспокоят они чаще физических лиц, а также могут стать причиной налоговых споров, продолжает Пивоварчик. Поэтому наведение порядка – важная задача не столько для инвестиционного климата, сколько для общей обстановки в регионе, это разгрузит суды и улучшит качество жизни, уверен он.

Эффект может дать только масштабная работа по всей стране, а не выборочное уточнение на миллионе участков, замечает президент ассоциации СРО оценщиков «Экспертный совет» Алексей Каминский. Но регионы не так активно заявляются на проведение работ, видимо, из-за недостатка денег на софинансирование. Кроме того, продолжает Каминский, до комплексных кадастровых работ нужно создать проект межевания территории, а это пока должны делать муниципалитеты на собственные деньги. На работы по всем не имеющим границ участкам потребуется более 30 млрд руб., поскольку нормальный ценник для участка – 1000 руб., считает Каминский.

Регионы только косвенно заинтересованы в проведении и уточнении границ – налог на землю пополняет не их бюджеты, а муниципалитетов, для которых эти поступления действительно играют большую роль, замечает Редькин. У Москвы и Петербурга он может составлять до 30% налоговых поступлений в бюджет, в других муниципальных образованиях – порядка 15%, заключает он.