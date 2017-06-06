Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Трампу не хватает рук
Дефицит чиновников мешает экономике США
После избрания Трампа многие важные посты до сих пор пустуют
- Алексей Невельский
- / Ведомости
Президент США должен произвести около 4000 назначений и многие должен подтвердить сенат, пишет FT
Andrew Harnik / AP
Медленный переход власти после победы Дональда Трампа на выборах создает проблемы правительству и неопределенность для бизнеса. В министерстве финансов и важных регулирующих органах остается много вакансий.
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