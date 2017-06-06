Мировая экономика
Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Трампу не хватает рук

Дефицит чиновников мешает экономике США

После избрания Трампа многие важные посты до сих пор пустуют

Медленный переход власти после победы Дональда Трампа на выборах создает проблемы правительству и неопределенность для бизнеса. В министерстве финансов и важных регулирующих органах остается много вакансий.

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