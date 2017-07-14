Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Неравенство растет

Половина петербуржцев в 2016 году зарабатывали меньше 31 000 рублей в месяц

Разница в доходах между самыми обеспеченными и самыми бедными увеличивается/СЕВЕРО-ЗАПАД/Социальная политика/1

Совокупный месячный доход работающих жителей в России на конец первого полугодия 2017 г. вырос в среднем на 2%, доходы линейных руководителей – на 3%, по данным банка данных заработных плат HeadHunter. Средняя зарплата работника уровня «специалист» по стране на 1 июля 2017 г. составила 47 000 руб. в месяц, в Петербурге – 52 000 руб. Работник начального уровня может претендовать на зарплату в 24 500 руб. в среднем по России и 32 800 руб. в Петербурге. Доход топ-менеджера или руководителя подразделения в России – 221 000 руб., в Петербурге – 236 000 руб., говорит Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter.

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