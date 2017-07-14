Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Неравенство растет
Половина петербуржцев в 2016 году зарабатывали меньше 31 000 рублей в месяц
Разница в доходах между самыми обеспеченными и самыми бедными увеличивается/СЕВЕРО-ЗАПАД/Социальная политика/1
- Дмитрий Горшенин
- / Ведомости – Санкт-Петербург
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Социальное неравенство снова растет
Евгений Егоров / Ведомости
Совокупный месячный доход работающих жителей в России на конец первого полугодия 2017 г. вырос в среднем на 2%, доходы линейных руководителей – на 3%, по данным банка данных заработных плат HeadHunter. Средняя зарплата работника уровня «специалист» по стране на 1 июля 2017 г. составила 47 000 руб. в месяц, в Петербурге – 52 000 руб. Работник начального уровня может претендовать на зарплату в 24 500 руб. в среднем по России и 32 800 руб. в Петербурге. Доход топ-менеджера или руководителя подразделения в России – 221 000 руб., в Петербурге – 236 000 руб., говорит Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}