Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Реформа сопротивления
Реформа здравоохранения в США встретила сопротивление даже некоторых республиканцев
Пока остается минимальный перевес для принятия проекта реформы
- Ольга Адамчук
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Реформа сопротивления
Matt Slocum / AP
Республиканцы сената опубликовали новую редакцию законопроекта по здравоохранению, призванного заменить основные принципы крупнейшей реформы здравоохранения, проведенной бывшим президентом США Бараком Обамой.
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