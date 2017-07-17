Мировая экономика
Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Реформа сопротивления

Реформа здравоохранения в США встретила сопротивление даже некоторых республиканцев

Пока остается минимальный перевес для принятия проекта реформы

Республиканцы сената опубликовали новую редакцию законопроекта по здравоохранению, призванного заменить основные принципы крупнейшей реформы здравоохранения, проведенной бывшим президентом США Бараком Обамой.

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