Минфин согласился вложиться в проектную фабрику на базе ВЭБа

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По новой стратегии ВЭБа, принятой в 2016 г., банк может инвестировать только по четырем направлениям, в том числе в инфраструктуру А. Махонин / Ведомости

Фабрику проектного финансирования Минэкономразвития хочет запустить на базе Внешэкономбанка (ВЭБ) с 2018 г., но еще пару недель назад Минфин критиковал некоторые ее элементы – дополнительные траты и риски для бюджета. Теперь Минфин все же согласился одобрить ее создание с 2018 г., рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердил человек, близкий к ВЭБу. «Наконец удалось уломать Минфин», – говорит один из них. Представитель Минфина не ответил на запрос. Вопрос прорабатывается, окончательное решение еще не принято, сказал его коллега из Минэкономразвития. Представитель ВЭБа отказался от комментариев.