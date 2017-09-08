Кудрин предложил сократить треть чиновников из-за роста цифровизации

Кудрин предлагает сократить треть чиновников А. Гордеев / Ведомости

Цифровизация систем управления позволит за шесть лет сократить численность чиновников на треть, а расходы на госуправление — на 0,3%, считает глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. «Когда мы рассчитали, какой за шесть лет может произвести эффект цифровизация систем управления, то оценили, что за счет применения этих современных методов можно на треть сократить чиновников, а также сократить издержки на государственное управление на 0,3% ВВП», — сказал Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме (цитата по ТАСС).

Он отметил, что правительство приняло программу «Цифровая экономика», но, «к сожалению, в этой программе отсутствует раздел «цифровизация государственного управления».

Ранее Кудрин раскрыл часть стратегии развития России до 2024 г., которую ЦСР под его руководством подготовил для президента Владимира Путина. В документе содержатся два сценария социально-экономического развития до 2035 г. — целевой и базовый: со структурными и институциональными реформами и без них. Если ничего не менять, ВВП даже в самые успешные годы будет расти не более чем на 2,5% и к 2035 г. увеличится всего на 50% по сравнению с 2016 г., считают эксперты ЦСР.

Реформы же позволят экономике в отдельные периоды ускоряться вплоть до 4% — и к 2035 г. она удвоится. Расходы бюджетной системы ЦСР предлагает зафиксировать после 2019 г. на уровне 34% ВВП и изменить их структуру — перераспределить в пользу тех, которые ускорят рост экономики и, соответственно, доходов.

Авторы стратегии предлагают на треть увеличить госинвестиции в развитие общественной инфраструктуры, расходы на образование — на 0,8-1% ВВП, на здравоохранение — на 0,7-0,8% в 2024 г. по сравнению с 2017 г.

Сокращать надо непроизводительные расходы — прежде всего на безопасность и оборону, считает ЦСР. Кроме того, предлагается сократить на четверть численность занятых в правоохранительной системе.

«Коммерсантъ» также писал, что одной из целей программы ЦСР является повышение уровня цифровизации процессов в госуправлении с 5-10 до 50% и, как следствие, снижение доли расходов на обеспечение работы госаппарата в общих госрасходах с 2,5 до 1,74%. Общее число госслужащих должно снизиться — с нынешних 148 300 до 103 600.

Саму госслужбу Центр стратегических разработок предлагает сделать смешанной, выделив в ней срочные контракты и «карьерный» трек, а также централизовав управление кадрами в Федеральном кадровом агентстве. Стоимость госуправления, согласно расчетам ЦСР, должна снизиться с нынешних 2844 руб. в год на гражданина до 1990 руб.

Сегодня Кудрин заявил журналистам, что администрация президента и правительство продолжают изучать стратегию ЦСР. «Те предложения по стратегии развития страны до 2024 г., которые мы внесли, находятся на рассмотрении администрации президента, во взаимодействии с правительством они оценивают наши предложения и будут впоследствии определять, что из этого представлять президенту», — сказал он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле относятся к предложению Кудрина, как к мнению «очень авторитетного эксперта».