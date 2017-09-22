Малый бизнес не хочет работать с госкомпаниями напрямую

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Работа с государством всегда связана с отсрочками и постоплатой, говорится в исследовании М. Туманов / для Ведомостей

Малый бизнес видит риски в тендерах госкомпаний, предпочитая работать с ними не напрямую, а через посредников, следует из исследования, проведенного сервисом «Поток» (входит в Альфа-групп) на основе данных клиентов Альфа-банка.

Крупный бизнес часто задерживает расчеты с малым и средним, особенно грешат этим госкомпании. Работа с государством всегда связана с отсрочками и постоплатой, говорится в исследовании, а так как заемных средств предпринимателям не хватает, то им приходится работать через посредников. Есть и другие причины, например, госкомпании требуют наличия дорогостоящих сертификатов ISO и предпочитают не работать с предприятиями, использующими упрощенную систему налогообложения.

По данным мониторинга Минфина, в первом полугодии 11,2% заказа госкомпаний досталось малому и среднем бизнесу. Средняя стоимость договора – около 8,3 млн руб. Правительство пытается стимулировать малый бизнес через закупки госкомпаний, рассчитывая заодно увеличить конкуренцию на их тендерах. Доля прямых закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса должна вырасти с 2018 г. с 10 до 15% (согласно постановлению правительства). У некоторых госкомпаний она уже выше: например, по итогам первого полугодия у «Россетей» – 64% (94,4 млрд руб.), уточнил их представитель, в 26% закупок участвовал только малый и средний бизнес (38,8 млрд).

Кого опросили Для опроса в июле 2017 г. аналитики провели часовые интервью, опросив более 110 предпринимателей из пяти регионов. Их сведения были проверены на базе данных Альфа-банка, насчитывающей более 200 000 компаний.

Чтобы государство не задерживало деньги, в мае в закон о контрактной системе были внесены поправки, ограничивающие расчеты 30 днями, а с малым и средним бизнесом – 15 днями, напоминает представитель Минфина. А госкомпании согласно постановлению правительства должны рассчитываться с малым бизнесом за 30 дней. Нарушителям грозят штрафы и дисквалификация за многократное нарушение закона.

Но участники тендеров считают, что ограничение пока не работает. Подписывая рамочное соглашение с заказчиком, поставщик подтверждает, что неустойки при задержке платежа не будет, стандартные условия договора – возможность отсрочки на 90 дней, говорит директор производителя автомобильной электроники. Отсрочка платежа на 45–60 дней – основное условие участия в тендерах госкомпаний, соглашается совладелец компании, поставляющей металлопрокат. «Россети» в целом выдерживают 30-дневный срок, утверждает их представитель.

Малый бизнес не рискует отстаивать свои права и спорить с крупнейшими компаниями, опасаясь потерять контракт и разориться, говорит эксперт по закупкам экспертного совета при правительстве Георгий Сухадольский. Впрочем, прежде они не рисковали и в суд обращаться, но со временем ситуация изменилась, замечает он. Задержки платежей – это месть неугодному поставщику за то, что влез не на свою поляну, если побеждает своя компания, задержек нет, рассказывает гендиректор ГУП «Агентство по госзаказу Республики Татарстан» Яков Геллер. Нужно сделать так, чтобы контракт считался недействительным, если срок платежа малому бизнесу превышает 15 дней, предлагает он.