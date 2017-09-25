Мобильная экономика сравнялась со здравоохранением и финансами

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«Мобильный» вклад в ВВП вносят компании, выпускающие и продающие мобильные устройства, обеспечивающие подключение и контент, их партнеры, а также смежные отрасли Е. Разумный / Ведомости

Вклад мобильной экономики в ВВП – 3,8%, или около 3,2 трлн руб., говорится в совместном отчете Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), исследовательского агентства OC&C и Google. Они имеют в виду экономику мобильного интернета – к ней относятся виды деятельности, основанные на использовании мобильных телефонов: производство и продажа устройств и оборудования, расходы на услуги сотовых операторов, инвестиции в инфраструктуру, мобильные приложения и их разработка, мобильная коммерция и мобильная реклама.

Операторы мобильной связи и провайдеры интернет-услуг по-прежнему основная часть мобильной экономики России – более 65% непосредственного вклада мобильной экономики в ВВП в 2016 г., говорится в исследовании, но это почти на 10 процентных пунктов ниже показателя 2011 г. Авторы отчета связывают это с перемещением части расходов с традиционного использования мобильных устройств и инфраструктуры в сторону мобильной коммерции, контента и рекламы, а также разработки приложений. Именно эти отрасли будут наращивать прибыль в ближайшие годы: мобильный телефон из устройства для коммуникации становится чем-то более масштабным, объясняют авторы.

Вклад в ВВП авторы доклады рассчитывали не только непосредственно от прибыли компаний, которые выпускают и продают мобильные устройства, обеспечивают подключение и контент, но и косвенно – от прибыли партнеров этих компаний, а также бизнес-профицита смежных отраслей. Речь идет о прибыли от продаж предприятий и секторов, не связанных с мобильными технологиями напрямую, но подкрепляющих ими эффективность. В пример авторы приводят продажу одежды с помощью постов в Instagram, повышение эффективности продаж фармацевтики и товаров повседневного спроса. Косвенный вклад мобильной экономики в ВВП в 2016 г. составил 1,76 трлн руб., считают они.

Вклад в ВВП мобильной экономики – вровень со здравоохранением, обгоняет отрасль водо- и газоснабжения (3,1% ВВП), образования (2,6% ВВП), гостиничный бизнес и общественное питание (0,8% ВВП). По прогнозу РАЭК, к 2021 г. вклад мобильной экономики в ВВП вырастет до 4,7%, что позволит ей обогнать финансово-страховую отрасль, а также сельское и лесное хозяйство. Добыча полезных ископаемых и операции с недвижимостью по-прежнему остаются недосягаемыми для мобильной экономики.

РАЭК считает, что основным фактором роста мобильной экономики по-прежнему будет бизнес операторов связи и провайдеров интернет-услуг.Но к 2021 г. их вклад снизится примерно до 58%, пишет РАЭК.

А вклад в экономику неоператорских услуг будет только расти, говорит директор практики по оказанию услуг компаниям сектора телекоммуникаций PwC в России Григорий Сидоров. Мобильный рынок переполнен игроками, которые уже умеют взаимодействовать с пользователем через мобильное устройство, операторам пока не удается с ними серьезно конкурировать. Развитие носимых устройств, а также интернета вещей и других подобных технологий привлечет на мобильный рынок еще больше игроков с интересными бизнес-моделями. Ценность же базовых услуг связи (передачи голоса, эсэмэсок и данных) снижается с каждым годом. Операторы видят этот тренд и создают пакетные тарифы с включенным трафиком на социальные сети и мессенджеры, с телевизионным контентом, а также развивают банковские услуги и пытаются монетизировать big data, рассказывает Сидоров.

«Мегафон» благодаря покупке Mail.ru становится компанией интегрированных цифровых коммуникаций, создает экосистему партнерств и развивает цифровые услуги – такие, как «Мегафон ТВ», банковскую карту, решения умного дома и др., перечисляет представительница оператора Юлия Дорохина. Развитие сервисов и услуг через мобильный интернет оператор приветствует, но сомневается, смогут ли такие сервисы зарабатывать на мобильном интернете, – а вот операторы точно будут зарабатывать на таких сервисах, говорит Дорохина.

МТС уже взяла курс на диджитализацию бизнеса и делает акцент на развитии в смежных отраслях – разработке приложений, интеллектуальных решений и системной интеграции, говорит представитель оператора Дмитрий Солодовников. Обеспечив потребности пользователей в надежной и недорогой связи, сотовые операторы стремятся осуществить интеграцию телекома с другими отраслями, внедрить новые коммуникационные сервисы на уже построенной инфраструктуре, рассказывает представительница «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) Ольга Галушина. Tele2 планирует стать создателем и ключевым игроком совершенно новой цифровой экосистемы на базе мобильных услуг с помощью партнерств с другими компаниями.

Стратегия «Вымпелкома» – помимо связи предоставлять абонентам комплекс услуг, включая мобильные финансовые сервисы и многое другое, и запуск мессенджера Veon стал частью этой стратегии, напоминает представитель оператора.