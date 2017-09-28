Республиканцы предложили резко снизить налоги

Трамп и лидеры Республиканской партии представили план масштабной налоговой реформы Brendan Smialowski / AFP

Президент США Дональд Трамп и лидеры Республиканской партии представили план масштабной налоговой реформы, которую хотят провести в этом году. Они предложили снизить ставку налога на прибыль компаний с 35 до 20%, а максимальную ставку налога на доходы физических лиц – с 39,6 до 35%. Они утверждают, что это ускорит экономический рост и принесет выгоду среднему классу.

Руководители крупных компаний поддержали предложения республиканцев. Но демократы раскритиковали план реформы, утверждая, что ряд изменений, включая снижение налогов для бизнеса и отмену налога на наследование имущества, выгодны в основном очень состоятельным людям. «Этот план – большое разочарование, так как он сильно отличается от всего, что говорил президент», – утверждает сенатор-демократ Чак Шумер.

Кроме того, из плана по-прежнему неясно, как правительство собирается уложиться в бюджет. По оценкам властей, в результате реформы налоги снизятся примерно на $5,8 трлн в течение 10 лет, а поступления в бюджет за это же время увеличатся на $3,6 трлн. Таким образом, разница составит $2,2 трлн, но республиканцам необходим план, согласно которому доходы бюджета сократятся не более чем на $1,5 трлн за 10 лет.

Для тех компаний, у которых налог платят их владельцы как частные лица, ставка составит 25%. Но еще нет правил, которые не позволят богатым владельцам бизнеса снижать с ее помощью собственные подоходные налоги.

Снижение налога на прибыль наиболее позитивно для небольших компаний, работающих на рынке США, у которых, в отличие от транснациональных компаний, достаточно высокая эффективная ставка налога, считают аналитики. Так, снижение ставки с 35% лишь до 28% увеличит в 2018 г. прибыль региональных банков на 9%, говорится в отчете Evercore ISI. Реформа стимулирует опережающий рост индекса компаний малой и средней капитализации Russell 2000, бумаги компаний с высоким налоговым бременем в последнее время уже растут быстрее компаний с низким, указывают аналитики Strategas Research Partners, так как инвесторы стали больше верить в реформу. Ее реализация приведет к перетоку денег с развивающихся рынков, куда в этом году уходили инвесторы, опасавшиеся продолжать покупать сильно подорожавшие акции крупных компаний США, в бумаги небольших американских компаний, считает Дубравко Лакос-Буджас, стратег по рынку акций США JPMorgan Chase.

Для Белого дома и республиканцев многое стоит на кону, так как в предыдущие месяцы они безуспешно пытались отменить реформу здравоохранения Барака Обамы. Кроме того, Трамп в ходе предвыборной кампании обещал снизить налог на прибыль до 15%. «Для нас это решающий момент – сейчас или никогда», – заявил спикер палаты представителей Пол Райан.

Скрытный президент Трамп утверждает, что новое законодательство не принесет выгоды семьям с высокими доходами, включая его собственную. Хотя его дети, по-видимому, выиграют от отмены налога на наследование имущества. По словам Трампа, его состояние превышает $10 млрд. Но он отказался обнародовать налоговую декларацию, поэтому нельзя оценить последствия реформы для него лично.

Из-за нехватки деталей плана налогоплательщикам сложно оценить, как скажется на них реформа. Так, план предполагает, что теперь будет три ставки подоходного налога для физлиц – 12, 25, 35% и, возможно, четвертая для самых состоятельных домохозяйств. Но в плане не указано, каким должен быть доход для каждого из разрядов. Должны увеличиться налоговые вычеты за ребенка, но неизвестно, насколько. Многие американцы с низким и средним доходом могут выиграть от удвоения стандартного налогового вычета до $12 000. Но выгоду от этого во многом может нивелировать отмена не облагаемого налогом минимума в размере $4050.

Перевел Алексей Невельский