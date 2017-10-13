Экономика
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Эмма Терченко
Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: ЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 руб.

ЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей

Первыми их получат Севастополь и Владивосток, изображенные на купюрах

На банкноте в 200 руб. изображен Севастополь, а в 2000 руб. – Владивосток.

Эти города были выбраны народным голосованием. «Первыми в октябре новые банкноты получат регионы, которые на них изображены, – Дальний Восток, Крым и также Москва», – заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина (цитаты по ТАСС).

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