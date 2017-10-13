Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: ЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 руб.
ЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей
Первыми их получат Севастополь и Владивосток, изображенные на купюрах
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Города были выбраны народным голосованием
Андрей Гордеев / Ведомости
На банкноте в 200 руб. изображен Севастополь, а в 2000 руб. – Владивосток.
Эти города были выбраны народным голосованием. «Первыми в октябре новые банкноты получат регионы, которые на них изображены, – Дальний Восток, Крым и также Москва», – заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина (цитаты по ТАСС).
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