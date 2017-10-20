Статья опубликована в № 4433 от 20.10.2017 под заголовком: Экономика поработала на Си
Рост экономики Китая поможет Си Цзиньпину укрепить свою власть
Но солидные показатели скрывают накопленные проблемы
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Си будет стремиться поставить на ключевые посты в партии лояльных ему людей
Jason Lee / REUTERS
При подготовке съезда коммунистической партии председатель КНР Си Цзиньпин был настроен обеспечить мощный рост экономики. И экономика его не подвела. ВВП вырос в III квартале на 6,8% в годовом выражении – немногим ниже, чем в предыдущем квартале, но все равно выше целевых показателей, установленных правительством на год.
На съезде, проходящем раз в пять лет, Си будет стремиться поставить на ключевые посты в партии лояльных ему людей. В среду во время открытия съезда Си отметил, что за первые пять лет его нахождения у власти ВВП Китая вырос на 26 трлн юаней ($3,9 трлн), «удалось удовлетворить базовые потребности более 1 млрд граждан страны».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}