Рост экономики Китая поможет Си Цзиньпину укрепить свою власть

Статья опубликована в № 4433 от 20.10.2017 под заголовком: Экономика поработала на Си

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Си будет стремиться поставить на ключевые посты в партии лояльных ему людей Jason Lee / REUTERS

При подготовке съезда коммунистической партии председатель КНР Си Цзиньпин был настроен обеспечить мощный рост экономики. И экономика его не подвела. ВВП вырос в III квартале на 6,8% в годовом выражении – немногим ниже, чем в предыдущем квартале, но все равно выше целевых показателей, установленных правительством на год.

На съезде, проходящем раз в пять лет, Си будет стремиться поставить на ключевые посты в партии лояльных ему людей. В среду во время открытия съезда Си отметил, что за первые пять лет его нахождения у власти ВВП Китая вырос на 26 трлн юаней ($3,9 трлн), «удалось удовлетворить базовые потребности более 1 млрд граждан страны».