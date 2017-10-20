Экономика
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Габриэль Вильдау|Том Митчелл
Мировая экономика
Статья опубликована в № 4433 от 20.10.2017 под заголовком: Экономика поработала на Си

Рост экономики Китая поможет Си Цзиньпину укрепить свою власть

Но солидные показатели скрывают накопленные проблемы

При подготовке съезда коммунистической партии председатель КНР Си Цзиньпин был настроен обеспечить мощный рост экономики. И экономика его не подвела. ВВП вырос в III квартале на 6,8% в годовом выражении – немногим ниже, чем в предыдущем квартале, но все равно выше целевых показателей, установленных правительством на год.

На съезде, проходящем раз в пять лет, Си будет стремиться поставить на ключевые посты в партии лояльных ему людей. В среду во время открытия съезда Си отметил, что за первые пять лет его нахождения у власти ВВП Китая вырос на 26 трлн юаней ($3,9 трлн), «удалось удовлетворить базовые потребности более 1 млрд граждан страны».

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