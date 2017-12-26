Чиновники раскрыли условия новой амнистии капиталов

Переводить активы и платить налоги с них будет не нужно

Министр финансов Антон Силуанов

Евгений Разумный / Ведомости

Амнистия капитала пройдет на тех же условиях, что и в 2016 г., заявил министр финансов Антон Силуанов. Были предложения их ужесточить – например, обязать заплатить 1–2% со средств, рассказал он, это было бы справедливо, если бы не давление на российский бизнес. Сейчас нужно говорить о поддержке, а не фискальном эффекте, продолжил Силуанов, законопроект будет подготовлен в начале следующего года.

Предыдущая амнистия проходила недавно – в 2015 г.: переводить активы в Россию не требовалось (только деньги из стран в черном списке Минфина), платить налоги – тоже, достаточно было задекларировать активы и счета за рубежом. Правительство и президент Владимир Путин называли амнистию строго однократной акцией. «Это единственный в истории шанс действительно вернуться со своими капиталами домой», – настаивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сам Песков инициативу объяснил желанием дать бизнесу возможность застраховать себя от рисков, связанных с санкциями.

Тем, кто воспользуется офертой государства, чиновники предложили еще и финансовый инструмент – еврооблигации. Условия для некогда беглого капитала государство обещает самые выгодные. Налоги с дохода от разницы в стоимости этих бумаг на момент покупки и продажи государство брать не собирается, секретность от иностранных чиновников – обещает. Иностранцы будут покупать облигации через Euroclear, а российские – через российские банки, чтобы данные российских инвесторов не попали в Euroclear, говорил Силуанов.

Выпуск облигаций должен помочь бизнесменам, которые видят риски сохранности своих средств за рубежом, вложить их в российские активы, объяснил Силуанов. Конечно, хотелось бы, чтобы они вкладывались в качестве прямых инвестиций, но не все готовы к этому пока, сказал он, поэтому и было предложено продолжить амнистию.

Примеры, когда страны несколько раз проводили амнистию капитала, есть, вспоминал управляющий партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Например, в Штатах она проходила несколько лет подряд. Но обычно ее проведение приурочивается к новым деофшоризационным мерам, а условия с каждым разом хуже, говорила партнер KPMG Анна Воронкова.

С точки зрения репатриации капитала его амнистия вполне может быть успешной, говорил партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. Но если деньги и вернутся, то ненадолго, чтобы переждать период политической нестабильности и санкции, уверен бывший чиновник. В условиях нестабильной ситуации деньги могут и не задержаться в России, согласен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.