Статья опубликована в № 4535 от 28.03.2018 под заголовком: Казначейство хочет на стройку

Строители могут уклоняться от казначейского сопровождения Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин грозится ужесточить контроль за крупными госконтрактами – обязать исполнителей раскрывать себестоимость, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Правило будет применяться к контрактам с единственным поставщиком и на проектах, где появляется добавленная стоимость, например стройке. Контроль – за Федеральным казначейством. Новые правила будут введены с 2019 г., надеется его руководитель Роман Артюхин.

Поставщик предоставляет документы, например, на выплату зарплат, казначейство перечисляет деньги, но исполнители зарплату так и не получают, объяснял проблему замруководителя казначейства Александр Демидов. Она особенно остра на стройках в регионах, жаловались строители.

Казначейство сопровождает госконтракты дороже 100 млн руб. с 2016 г. – авансы для них перечисляются только после проверки документов. Почти каждый 20-й госконтракт можно отнести к крупным – в 2017 г. их было заключено на 1,8 трлн руб.

Раньше Налоговый кодекс обязывал контрагентов, в том числе по госконтрактам, раскрывать себестоимость работ, вспоминает руководитель Центра размещения госзаказа Александр Строганов. Предложение же нужно дополнить, сделав ожидания по прибыли критерием конкурса. Для особых случаев нужно ввести механизм максимальной нормы прибыли, сказал Артюхин.

Строители могут уклоняться от казначейского сопровождения, например строить на заемные деньги, а потом получать платеж от государства, говорит руководитель общественного совета Минстроя по техническому аудиту Илья Пономарев, а себестоимость можно сформировать любую. Из-за системы госэкспертизы ценится умение максимально раздуть смету проектной документации, сказал он. Ее цена нереальна, так как определяется методом коэффициентов к ценам 1990-х гг., говорит гендиректор ГУП «Агентство по госзаказу Республики Татарстан» Яков Геллер: строителям приходится обналичивать деньги, чтобы платить рыночные зарплаты, переход на учет внутриконтрактных расходов позволит определить реальную стоимость объектов.