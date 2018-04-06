ФАС предлагает доверить малому бизнесу покраску государственных заборов

Это вряд ли решит проблему того, что крупные компании искусственно дробят бизнес

Статья опубликована в № 4542 от 06.04.2018 под заголовком: Реестр, который не поможет

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Красить заборы должен малый бизнес, уверена Федеральная антимонопольная служба Интерпресс / PhotoXPress

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает государству закупать некоторые услуги исключительно у малого бизнеса – и создать в системе госзакупок реестр таких услуг, заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев (цитаты по «Интерфаксу»): заборы должен красить МСП, клининг и т. п., а такие работы часто выполняют крупные поставщики.

Постепенное увеличение квоты на закупки у МСП с 18% в 2016 г. до 25% предусмотрено стратегией развития МСП до 2030 г.

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