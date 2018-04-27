Бизнес фактически лишили льгот за энергоэффективные здания
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Льгота по энергоэффективности коммерческой недвижимости – пример, когда власти сначала дали льготу бизнесу, потом ограничили ее применение, затем фактически лишили, а теперь получили возможность взыскивать ранее недоплаченный налог. Применять ее для нежилых помещений нельзя, решил на прошлой неделе Верховный суд.
С 2012 г. новые здания, соответствующие наиболее высоким классам энергоэффективности (группе А, всего четыре группы), на три года освобождаются от налога на имущество (максимальная ставка – 2,2%). Но льгота применяется к тем объектам, для которых законом об энергосбережении предусмотрен порядок определения классов энергоэффективности. А в нем они определены только для многоэтажных жилых домов и товаров. Для иных зданий классы энергоэффективности определены строительными нормами и правилами (СНиП 23-02-2003), которые были обязательны для исполнения по «техническому регламенту о безопасности зданий», уточняет руководитель группы разрешения налоговых и административных споров KPMG Андрей Ермолаев.
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