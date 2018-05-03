Современные вооружения обойдутся армии более чем в 1 трлн рублей

Примером модернизации может являться, например, преобразование танков Т-72 в вариант Т-72Б3 Максим Стулов / Ведомости

В этом году на серийное производство вооружений для Минобороны будет выделено 1,05 трлн руб. – примерно столько, сколько и в прошлом.

Почти 70% примерно от 1,5 трлн руб. (т. е. около 1,05 трлн руб.), предусмотренных для гособоронзаказа вооружений и военной техники в оборонном бюджете 2018 г., будет израсходовано на «серийные закупки современного вооружения и военной техники», заявил в четверг на коллегии Минобороны министр Сергей Шойгу. По его словам, всего в этом году планируется разместить более 3700 заданий (контрактов), из которых на текущую дату заключено контрактов на 85% от выделенной суммы. Хотя контрактация идет быстрее, чем в прошлом году, министр напомнил, что этот процесс завершается 15 мая и его надо ускорить.

Точные суммы, выделяемые в федеральном бюджете на закупки серийно выпускаемых вооружений, не разглашаются с 2014 г.

По словам редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрея Фролова, термин «современные вооружения и военная техника», употребленный Шойгу, в последние годы означает не только произведенную целиком заново технику, но и технику, прошедшую ремонт с модернизацией, что делает ее уровень более отвечающим современным требованиям. Примером такого рода может являться, например, модернизация танков Т-72 в вариант Т-72Б3, штурмовиков Су-25 в вариант Су-25СМ3 и т. д., продолжает эксперт. Поэтому сказать, сколько из 1,05 трлн будет потрачено на совсем новую технику, трудно, но, несомненно, это будет основная часть расходов. Кроме того, из закона о бюджете известно, что на НИОКР в 2018 г. планируется выделить около 285 млрд руб. Таким образом, в целом можно предположить, что из 1,5 трлн руб. гособоронзаказа на вооружения 70% идет на закупку серийно производимой и модернизируемой техники, 19% – на НИОКР и оставшиеся 11% – на текущий ремонт, считает эксперт.

На коллегии был рассмотрен и вопрос об индексации денежного содержания военнослужащих и гражданского персонала, а также военных пенсий. По словам замминистра Татьяны Шевцовой, в 2018-2020 гг. впервые с 2012 г. оклады по должности и званию военнослужащих будут проиндексированы на 4% в год (на это выделено 82,1 млрд руб.). До этого принятый в 2011 г. закон об индексации денежного содержания ежегодно приостанавливался. Отсутствие индексации денежного довольствия приводило к тому, что привязанные к нему военные пенсии повышали по указу президента на 2% выше уровня инфляции, в этом году они повышены на 4%, сказала Шевцова. Фактически с 2012 г. речь шла не о стагнации, а о постепенном снижении доходов не только военных, но и военных пенсионеров, поскольку официальная инфляция далека от реального роста цен, говорит офицер Минобороны.

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