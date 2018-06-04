Чиновник решают, какая инфраструктура нужнее России

Статья опубликована в № 4580 от 04.06.2018 под заголовком: Дороги и мосты для Путина

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Согласно указу к 2024 г. количество мест, где высока концентрация ДТП, необходимо снизить вдвое по сравнению с 2017 г., смертность на дорогах – в 3,5 раза Максим Стулов / Ведомости

К 5 июня Минфин, Минтранс и Минэкономразвития должны представить в правительство предложения по развитию транспортной инфраструктуры для выполнения майского указа Владимира Путина, следует из поручения первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова («Ведомости» ознакомились с копией, содержание подтвердил федеральный чиновник). Им предстоит определить ключевые проекты, их финансирование, порядок выделения бюджетных средств. Кроме того, министерства должны придумать, как сделать так, чтобы на 1 руб. бюджетных инвестиций привлекалось хотя бы 3 руб. частных.

Подготовка плана работы правительства по реализации указа президента ведется, сказал представитель Силуанова, отказавшись говорить о конкретных поручениях.