Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4580 от 04.06.2018 под заголовком: Дороги и мосты для Путина

Чиновник решают, какая инфраструктура нужнее России

Чтобы выполнить майский указ Путина
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К 5 июня Минфин, Минтранс и Минэкономразвития должны представить в правительство предложения по развитию транспортной инфраструктуры для выполнения майского указа Владимира Путина, следует из поручения первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова («Ведомости» ознакомились с копией, содержание подтвердил федеральный чиновник). Им предстоит определить ключевые проекты, их финансирование, порядок выделения бюджетных средств. Кроме того, министерства должны придумать, как сделать так, чтобы на 1 руб. бюджетных инвестиций привлекалось хотя бы 3 руб. частных.

Подготовка плана работы правительства по реализации указа президента ведется, сказал представитель Силуанова, отказавшись говорить о конкретных поручениях.

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