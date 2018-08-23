Сбербанк предсказал повышение ключевой ставки ЦБ

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Сбербанк ждет повышения ключевой ставки до конца этого года Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк ждет повышения ключевой ставки до конца этого года – на 0,25 процентного пункта до 7,5%. Об этом говорится в презентации банка к отчетности по МСФО за II квартал, опубликованной в четверг. Затем ЦБ возобновит снижение ставки и опустит ее в 2019 г. до 7,25% и до 7% до конца 2020 г. В отчетности по итогам I квартала Сбербанк ждал от регулятора более мягкой денежной политики и прогнозировал, что ключевая ставка составит 6,75% по итогам 2018 г. и 6,5% по итогам 2019 и 2020 гг.

На прошлой неделе с прогнозом, что ЦБ может впервые с декабря 2014 г. повысить ставку, выступили аналитики Citi. По их мнению, ЦБ может поднять ставку до 7,7 или 8,1% в зависимости от того, какие ограничения введут США: против нового госдолга или более болезненные. К концу 2019 г., по разным сценариям, ставка может составить от 6,5 до 7,7%. Аналитики «Локо-инвеста» писали о возможном повышении на 0,25 п. п. уже на сентябрьском заседании – но пока оценивают вероятность такого исхода в 50%. До конца года ЦБ соберется для принятия решений по ставке еще три раза.