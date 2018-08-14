Банки выдают населению все больше кредитов
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С начала года задолженность россиян перед банками выросла на 11,6%, следует из статистики ЦБ за январь – июль 2018 г. К 1 августа розничный портфель составил 13,6 трлн руб. – на 1,4 трлн руб. больше, чем на начало года. По сравнению с 2017 г. рост розничного портфеля ускорился почти вдвое: в январе – июле прошлого года кредиты физлицам выросли на 5,2%.
При этом темпы роста реальных доходов россиян, по данным Росстата, уже несколько месяцев колеблются около нуля – в мае они выросли на 0,3% в годовом выражении, в июне – на 0,2%, сообщал Росстат.
Кредитование физических лиц ускорилось не из-за чистого роста потребления, а из-за перекредитования граждан: они берут новые кредиты под меньший процент для погашения текущих обязательств, отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Если такая тенденция продолжит сопровождаться высокими темпами кредитования населения, то может возникнуть угроза для банковского сектора – рост дефолтов, предупреждает он: «Но пока, я думаю, что угрозы нет, потому что у нас был период сильного спада кредитования и соответственно потребления».
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