ГАЗ и «Камаз» задержали поставки электробусов Москве

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С начала эксплуатации электробусы проехали по улицам Москвы 1100 км и перевезли около 4000 пассажиров. Пока маршрут один – от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева Максим Стулов / Ведомости

К 1 сентября Москва должны была получить по 15 электробусов от групп ГАЗ и «Камаз». Это было одним из условий контрактов, заключенных в мае 2018 г. Но не все машины поступили в срок. На 7 сентября «Мосгортранс», по словам его представителя, получил пять электробусов от группы «Камаз» и четыре - от группы ГАЗ.

Торги по закупке первых электробусов московские власти провели весной. Согласно их результатам, стоимость каждого контракта жизненного цикла, заключенного Москвой с группой «Камаз» и группой ГАЗ, составила 6,35 млрд руб. В эту сумму входит поставка 100 электробусов (стоимость каждого – примерно 33 млн руб.), 31 ультрабыстрая зарядная станция, сервисное обслуживание в течение 15 лет. Производители должны поставить электробусы партиями, с июля до 1 апреля 2019 г.