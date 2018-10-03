Россия может улучшить оценку качества образования

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Если бы все школьники отдельной страны всерьез отнеслись к тесту, она могла бы подняться в итоговом рейтинге на 15 позиций, подсчитали авторы работы Максим Стулов / Ведомости

Такой совет дают Шазие Пелин Акиел из Университета Билькент, а также Кала Кришна и Джинвен Ванг из Университета Пенсильвании в исследовании о международном тестировании PISA. Каждые три года его проводит Организация экономического сотрудничества и развития для оценки грамотности 15-летних школьников (в 2015 г. в нем приняли участие более полумиллиона школьников из более чем 70 стран). Тест оценивает их знания по математике, естественным наукам и чтению.

На результаты теста ориентируются и российские чиновники. По поручению президента Владимира Путина Россия должна войти в топ-10 стран по качеству общего образования. Задача попала в нацплан по образованию и основные направления работы правительства до 2024 г. Сейчас чиновники решают, на основе каких рейтингов и тестов будет определяться вхождение в «десятку», рассказывает директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова, рейтинг PISA – основной и его значимость в ближайшие шесть лет возрастет.

Но для школьника тест не влияет на его дальнейшую жизнь и не слишком важен. Поэтому многие из них не относятся к нему серьезно. В мире таких более 25%, подсчитали авторы работы. «Несерьезные» ученики не тратят достаточно усилий на ответы: пропускают вопросы или отвечают на них слишком быстро. В Бразилии и Доминиканской Республике таких школьников более 50%, в Южной Корее – 13,6%, в России – 29%. Причин такого отношения может быть много: подростки могут быть разочарованы в школьной системе, недовольны количеством тестов, считать, что учеба в школе не улучшает их перспективы.