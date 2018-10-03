Цифры. Тенденции. События

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Спор за фнб

Фонд национального благосостояния (ФНБ) должен управлять высоколиквидными финансовыми инструментами, а инвестиции в инфраструктурные проекты следует передать фонду развития, предложил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Это технически невозможно, прокомментировал идею первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов: «У нас есть фонд развития (внутри бюджета. – «Ведомости»), он условный, это не резервный фонд правительства, который зафиксирован. <...> Его нет, этого фонда, поэтому как направить средства ФНБ в фонд развития? Это немного разные вещи». За сентябрь ФНБ снизился на 115,8 млрд руб. – немногим более чем до 5 трлн руб., или $76,3 млрд, сообщил Минфин. Месяцем ранее, на 1 сентября, фонд составлял 5,2 трлн руб. (эквивалентно $75,8 млрд). В сентябре 2 млрд руб. из ФНБ были вложены в облигации госкомпании «Автодор» для финансирования проекта ЦКАД. Интерфакс