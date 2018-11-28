Минэкономразвития нарисовало образ России далекого будущего

Российская экономика до 2036 г. видится Минэкономразвития как динамично растущая Евгений Разумный / Ведомости

За 18 лет российская экономика увеличится в 1,7 раза, реальные доходы населения – в полтора, а инвестиции в основной капитал – в 2,2 раза. Таков базовый сценарий опубликованного Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития России до 2036 г. На прошлой неделе документ утвердило правительство.

В третьем десятилетии века темпы роста российской экономики не будут опускаться ниже 3% против 1,8% в этом году и 1,3% в 2019 г. Начиная с 2024 г. Россия будет расти быстрее среднемирового показателя роста ВВП, который, по прогнозам Минэкономразвития, будет ниже 3%. Рост мировой экономики замедлится из-за структурных ограничений в развитых странах и дисбалансов в развивающихся, к которым относится Россия. Дополнительным риском для развивающихся государств являются торговые войны и замедление интеграционных процессов, указывает Минэкономразвития.

Российская экономика до 2036 г. видится Минэкономразвития как динамично растущая, высокотехнологичная и хорошо интегрированная в мировую торговлю. В структуре ВВП должны произойти значительные сдвиги. Доля сектора услуг возрастет, а доля добычи полезных ископаемых снизится в пользу обрабатывающей промышленности и строительного сектора. Например, доля топливно-энергетических товаров в экспорте снизится с 54% в 2017 г. до 26,5% в пользу химической, пищевой и продукции отрасли машиностроения.

Одним из условий опережающего роста Минэкономразвития называет инвестиции в основной капитал транспортного комплекса. Они должны расти быстрее, чем в других отраслях. Ведомство прогнозирует, что к 2036 г. по сравнению с 2018 г. коммерческие воздушные и железнодорожные перевозки вырастут более чем на 80%, автомобильные – на 62,2%. За 16 лет будут также реализованы несколько масштабных инфраструктурных проектов, например строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Екатеринбург, автомобильных транспортных коридоров Запад – Восток, Север – Юг, Европа – Западный Китай.

Одной из задач в сфере образования в ближайшие 16 лет станет воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Для этого планируется в том числе создать цифровую образовательную среду, обеспечить равный доступ к онлайн-курсам, а также внедрить национальную систему учительского роста. Результатом реформ, по прогнозу Минэкономразвития, будет появление кадров с высоким уровнем компетенции по критически важным технико-технологическим направлениям и сохранение России в числе ведущих стран мира по качеству общего и профессионального образования.

Прогнозируя опережающие темпы роста, Минэкономразвития исходит из полного исполнения указа президента Владимира Путина о стратегических задачах, а также повышении пенсионного возраста. Бюджетное правило и политика ЦБ по сдерживанию инфляции в пределах 4% позволят избежать каких-либо существенных колебаний курса рубля, пишет Минэкономразвития. Рубль будет постепенно слабеть, но темпами ниже инфляции: если в 2019 г.среднегодовой курс составит 63,9 руб./$, то в 2024 г. – 68 руб./$, а к 2036 г. вырастет до 75,2 руб./$. Такая динамика обеспечит устойчивый рост реальных зарплат и доходов населения. Начиная с 2025 г. доходы домохозяйств будут расти темпом не ниже 3% в реальном выражении.

Замедление мирового роста приведет к постепенному охлаждению спроса на энергоресурсы. Дополнительное сдерживающее воздействие на спрос на энергоносители будет оказывать распространение энергосберегающих технологий, а также альтернативных источников энергии. На нефтяные цены будет давить предложение сланцевой нефти со стороны США, а также наращивание общемировой добычи, ожидает Минэкономразвития. В этих условиях цена нефти марки Urals снизится с $69,6 за баррель в 2018 г. до $53,5 к 2024 г., в 2025–2030 гг. стабилизируется на уровне $52–53, а к 2036 г. умеренно подорожает с учетом долларовой инфляции до $58,3.

«Очень оптимистичный прогноз», – считает директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова. Согласно консенсус-прогнозу экономистов ВШЭ, рост в ближайшие годы останется в пределах 1,8% и причин для прорыва пока не видно, отмечает Акиндинова. Достичь обозначенных Минэкономразвития темпов роста возможно, однако для этого нужно не только эффективно реализовать национальные проекты, но и кардинально улучшить инвестиционный климат и условия для частного бизнеса, указывает она. Власти планируют значительно нарастить расходы на инфраструктуру, в том числе за счет бизнеса и проектов ГЧП, но ничего не делается для облегчения инвестиционной деятельности, рассуждает Акиндинова. По ее мнению, с учетом роста госсектора в экономике и угнетения частной инициативы масштабные инвестпроекты могут не дать результатов, на которые рассчитывают чиновники. Кроме того, на ее взгляд, структура бюджетных расходов, за исключением значительных вливаний в инфраструктуру, качественно не изменилась, а нужно увеличить вложения в образование и здравоохранение, особенно в свете пенсионной реформы.

Большинство стран растет в пределах от 0 до 6% сверх темпа увеличения рабочей силы, говорит главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков. Минэкономразвития закладывает в прогноз рост числа занятых в экономике с 72,2 млн человек в 2018 г. до 72,8 млн к 2024 г., а к 2036 г. – до 75,8 млн. «С учетом трендов на рынке труда, которые сложились в России, темпы роста в 3–4% возможны», – резюмирует Исаков.