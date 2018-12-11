Москва согласилась снизить ставку налога на имущество бизнеса
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Московский бизнес может получить льготную ставку налога на имущество. В начале декабря стало известно, что ставка уже через месяц увеличится почти на треть – с 1,5% в 2018 г. до 2% в 2019 г. Но ко вторнику 11 декабря правительство Москвы передумало – ставка будет ниже, передал через представителя вице-мэр – руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.
Регионы России сами устанавливают ставку налога на имущество. Она не может превышать 2% для объектов, налоговой базой по которым служит кадастровая стоимость. В Москве ставка повышалась постепенно: с 0,9% в 2014 г. до 1,5% в 2018 г. Если регион не определяет ставку, налог взимается по максимально возможной ставке. По данным Федерального казначейства, в 2017 г. Москва собрала 132,9 млрд руб. налога на имущество бизнеса (6,3% всех налогов), за девять месяцев 2018 г. – 107,4 млрд руб.
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