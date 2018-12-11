Экономика / Налоги и сборы

Москва согласилась снизить ставку налога на имущество бизнеса

Но обсуждаться снижение будет уже после того, как ставку повысят до максимальной
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Московский бизнес может получить льготную ставку налога на имущество. В начале декабря стало известно, что ставка уже через месяц увеличится почти на треть – с 1,5% в 2018 г. до 2% в 2019 г. Но ко вторнику 11 декабря правительство Москвы передумало – ставка будет ниже, передал через представителя вице-мэр – руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.

Регионы России сами устанавливают ставку налога на имущество. Она не может превышать 2% для объектов, налоговой базой по которым служит кадастровая стоимость. В Москве ставка повышалась постепенно: с 0,9% в 2014 г. до 1,5% в 2018 г. Если регион не определяет ставку, налог взимается по максимально возможной ставке. По данным Федерального казначейства, в 2017 г. Москва собрала 132,9 млрд руб. налога на имущество бизнеса (6,3% всех налогов), за девять месяцев 2018 г. – 107,4 млрд руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике