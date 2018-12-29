Росстат улучшил оценку ВВП России в 2016 году

В соответствии с новыми данными в XXI в. ВВП России снижался только два года – в 2009 и 2015 гг. Евгений Разумный / Ведомости

Росстат сегодня опубликовал очередную уточненную оценку динамики ВВП России за предыдущие годы. Оценка роста экономики в 2017 г. улучшена до 1,6% с 1,5%, в 2016 г. вместо снижения основного показателя на 0,2% получился рост на 0,3%, а в 2015 г. снижение составило не 2,8%, а 2,5%, следует из данных агентства госстатистики.

Таким образом, в соответствии с новыми данными в XXI в. ВВП России снижался только два года – в 2009 и 2015 гг.

Изменения в оценках ВВП за 2015-2016 гг. «связаны с использованием предварительных итогов разработки базовых таблиц «затраты – выпуск» за 2016 г., первой оценки стоимостных показателей Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., а также актуализированных данных платежного баланса и других данных официальной статистической информации», пишет Росстат.

Это уже пятая оценка ВВП за 2015 г. В начале 2017 г. Росстат улучшил показатель падения ВВП России в 2015 г. до 2,8% против предыдущей оценки в 3%. Изначально Росстат оценивал падение экономики России за 2015 г. в 3,7%. По словам тогдашнего руководителя ведомства Александра Суринова, окончательная оценка ВВП может быть дана спустя и два года после отчетного периода из-за поступления новых данных.

На этой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Суринова, руководившего Росстатом с 2009 г., от должности по его собственной просьбе. На его место назначен Павел Малков, который до этого был директором департамента государственного управления Минэкономразвития. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Росстат нуждается в реформировании. «Росстат на самом деле важнейшее ведомство, которое пользуется устаревшими технологиями и старейшими инструментами», – пояснил министр.

Росстат был передан Минэкономразвития в апреле 2017 г. Перед Малковым стоит задача налаживать бизнес- и IT-процессы, улучшать сбор и обработку первичных данных, а также взаимодействие с налоговой службой и другими поставщиками больших данных, рассказал ранее «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин.

В середине декабря этого года Росстат сообщил, что рост российской экономики в III квартале 2018 г. замедлился до 1,5% в годовом выражении с 1,9% кварталом ранее, а не до 1,3%, как он предварительно оценивал перед этим. За 9 месяцев ВВП вырос, соответственно, не на 1,5%, а на 1,6%. Минэкономразвития оценивало темпы экономического роста в III квартале в 1,3%, а за 9 месяцев 2018 г. – в 1,6%.