Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4775 от 18.03.2019 под заголовком: Кремль прокладывает путь трамваям

Инвесторам могут упростить инвестиции в общественный транспорт

Такое предложение поддержали Белоусов и Кириенко

Участники совещания в администрации президента по нацпроекту «Экология» договорились ускорить принятие законопроекта, который должен снять барьеры для инвесторов в общественный транспорт, например скоростные трамваи. Совещание проходило в начале марта под руководством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко и помощника президента Андрея Белоусова, рассказали три участника правительственных совещаний по темам экологии и транспорта, а также подтвердил федеральный чиновник. Поправки должны быть приняты до июля, говорят собеседники «Ведомостей». Администрация президента не давала таких поручений, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Частные инвестиции в общественный транспорт – трамваи и автобусы, работающие на газомоторном топливе, – нужны для улучшения экологии и снижения выбросов, загрязняющих атмосферу, говорит участник совещаний в правительстве. Приоритет – 12 городов из нацпроекта «Экология», в том числе Красноярск, Липецк и др., инвесторы в общественный транспорт этих городов смогут претендовать на поддержку из федерального бюджета, сообщил чиновник.

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