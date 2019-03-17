Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4775 от 18.03.2019 под заголовком: Налоговики влезут в сделки

Компаниям с бизнесом в ЕС придется отчитываться о любых сделках с налоговой выгодой

Российский бизнес о рисках только задумывается

Больше полугода посредники в трансграничных сделках европейских граждан и компаний – консультанты, бухгалтеры, юристы, банки – бережно хранят информацию о проходящих через них операциях, если такие сделки несут налоговую выгоду. До осени 2020 г. им предстоит впервые отчитаться перед европейскими налоговиками за сделки с признаками «агрессивного налогового планирования», причем ретроспективно о сделках, совершенных с июня 2018 г.

Это предписывает принятая еще прошлой весной директива ЕС. Она распространяется на все компании и людей, работа которых связана с ЕС. Докладывать о сделках должны все, кто их придумывает и реализует, а если посредников нет – сами компании.

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