Статья опубликована в № 4775 от 18.03.2019 под заголовком: Налоговики влезут в сделки
Компаниям с бизнесом в ЕС придется отчитываться о любых сделках с налоговой выгодой
Российский бизнес о рисках только задумывается
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С 2020 г. европейские налоговики будут получать практически всю информацию о транснациональных сделках компаний
Максим Стулов / Ведомости
Больше полугода посредники в трансграничных сделках европейских граждан и компаний – консультанты, бухгалтеры, юристы, банки – бережно хранят информацию о проходящих через них операциях, если такие сделки несут налоговую выгоду. До осени 2020 г. им предстоит впервые отчитаться перед европейскими налоговиками за сделки с признаками «агрессивного налогового планирования», причем ретроспективно о сделках, совершенных с июня 2018 г.
Это предписывает принятая еще прошлой весной директива ЕС. Она распространяется на все компании и людей, работа которых связана с ЕС. Докладывать о сделках должны все, кто их придумывает и реализует, а если посредников нет – сами компании.
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