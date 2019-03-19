Росстат будет по-новому рассчитывать реальные доходы россиян

А с апреля будет публиковать их не ежемесячно, а ежеквартально

По нынешней методике Росстата, доходы россиян падали пять лет подряд Наташа Шарапова / Ведомости

Росстат в апреле представит новую методологию расчета денежных доходов и расходов населения, заявил руководитель службы Павел Малков (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Обновленная методология, по его словам, обсуждалась несколько лет, в ноябре ее версия появилась на сайте Росстата. О возможности пересмотра расчета реальных доходов населения сообщал «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин, пообещав организовать «максимально публичное» обсуждение. В декабре 2018 г. первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать.

Во вторник на научно-методологическом совете Росстата эксперты высказали предложения по новой методике расчета реальных доходов. Малков пообещал провести ее дополнительное общественное обсуждение и в апреле повторно обсудить на научно-методологическом совете.

Вскоре после этого – до конца апреля – Росстат планирует представить динамику реальных доходов, рассчитанную по новой методологии, по итогам I квартала 2019 г., пообещал он. Будет также сделан ее ретроспективный пересчет за последние шесть лет – начиная с 2013 г.

Публикацию ежемесячных данных о доходах россиян Росстат приостановит, сказал Малков: при их расчете многих данных просто нет, и делается, по сути, прогноз. С апреля данные о росте доходов будут публиковаться раз в квартал.

По нынешней методике Росстата, доходы россиян падали пять лет подряд – с 2014 по 2018 г. (с учетом 5000 руб., выплаченных пенсионерам в 2017 г.) – и до сих пор остаются ниже докризисного 2013 года. Их динамика давно разошлась и с реальными зарплатами, и с оборотом розничной торговли, растущим с мая 2017 г. Даже электоральный цикл 2018 г., когда реальные зарплаты выросли на 6,8%, не изменил ситуацию, указывала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Заместитель Малкова Константин Лайкам не советует ждать «радикального» изменения динамики реальных доходов из-за пересмотра методологии. Правда, аналитики ЦБ (их мнение может не отражать официальную позицию регулятора) указывали, что счет реальных доходов занижен из-за сложностей в учете некоторых компонентов сбережений и расходов. В частности, из-за недостаточного учета собственности и потребления россиян за рубежом, отмечал Игорь Поляков из ЦМАКПа. Аналитики «ВТБ капитала» указывали на недостаточный учет Росстатом растущей трансграничной онлайн-торговли, а также на недостатки учета покупки/продажи валюты и динамики валютных вкладов.

Обновленная методика устраняет большинство ключевых недостатков действующей, говорит главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков: она меньше искажает внутригодовую динамику, избавляет от необходимости самостоятельно учитывать ошибки старой методологии. Росстат мог бы расширить спектр публикуемых данных, надеется Исаков: например, публиковать микроданные по бюджетам домохозяйств (сейчас последние доступные – за 2015 г.). Для полной картины доходов, расходов и сбережений домохозяйств не хватает регулярных данных о том, сколько наличной валюты у населения на руках (за пределами банковской системы), добавляет главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

«Отказ [от старой методики] однозначно позитивен», – говорит он: многие аналитики давно отказались от анализа данных о реальных располагаемых доходах в пользу более прозрачной статистики зарплат и пенсий. Если последние продолжат публиковаться ежемесячно, новый показатель реальных доходов будет их дополнять. К тому же есть ежемесячные данные ЦБ о розничных вкладах, дающие косвенное представление о состоянии финансов домохозяйств, указывает Долгин.

Лучше более качественный индикатор, пусть и с меньшей периодичностью, поддерживает главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова: ежемесячной публикации данных о реальных зарплатах в целом достаточно для понимания тренда.

Но очень важно, чтобы изменения максимально подробно разъяснялись широкий аудитории, настаивает она: иначе доверие населения к статистике может упасть еще сильнее и распространиться на более широкий круг показателей. В том числе на инфляцию, что совсем не на пользу инфляционному таргетированию.