Рост реальных зарплат населения почти остановился

Опубликованная Росстатом картина динамики реальных зарплат и доходов не слишком радужная Андрей Гордеев / Ведомости

Реальные зарплаты россиян в январе 2019 г. почти не выросли: относительно января 2017 г. они увеличились всего на 0,2%, сообщил Росстат. Это заметно ниже консенсус-прогноза опрошенных Bloomberg аналитиков (0,9%).

Реальные доходы населения продолжили сокращаться – на 1,3% в годовом выражении. Правда, сначала Росстат решил об этом не отчитываться – в опубликованном во вторник докладе он не указал данные о реальных доходах (его копия есть у «Ведомостей»). Позже Росстат заменил доклад на новую версию, дополнив ее данными о доходах. Представитель службы не ответил на запрос «Ведомостей».

Реальные зарплаты почти не растут и теоретически могут уйти в отрицательную область в I квартале 2019 г., опасается главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова, помешать такому сценарию могут медленное ускорение инфляции и постепенно снижающаяся база в феврале и особенно в марте (в феврале и марте 2018 г. годовые темпы роста реальных зарплат снижались к предыдущему месяцу. – «Ведомости»).

Вероятно, с начала года какие-то компании решили сократить сотрудников или пересмотреть зарплаты, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Хотя на фоне ускорения инфляции (до 5% в годовом выражении в январе 2019 г.) небольшой плюс все-таки есть, но в ближайшие месяцы рассчитывать на рост зарплат не приходится. Тем не менее настроения могут улучшиться уже во II квартале, если не будут ужесточены санкции, прогнозирует Орлова, за весь 2019 год зарплаты вырастут, хотя и несопоставимо с периодом электорального цикла. Примерно на 1%, ждет Евдокимова.

В 2018 г. реальные доходы россиян снизились на 0,2% (с учетом выплаты 5000 руб. пенсионерам в январе 2017 г.), отметив пятый подряд год падения. Это самое долгое снижение доходов в новейшей истории России, замечал директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Доходы населения сократились, несмотря на рост реальных зарплат на 6,8% благодаря увеличению зарплат бюджетников накануне президентских выборов в марте и повышению МРОТа. Но электоральный цикл, а вместе с ним и ускоренный рост зарплат бюджетников закончились, замечала Орлова. Годовые темпы роста реальных зарплат замедлились с 11% в январе 2018 г. до 2,5% в декабре.

Поддержать доходы в 2019 г. может обещанное повышение пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1000 руб. и индексация крупными компаниями зарплат сотрудников, указывал главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров, но это даст рост лишь на 1–1,5%.

В этом году доходы, почти без сомнений, продолжат падать в связи с ускорением инфляции, ростом налогов и жесткой бюджетной политикой, считает Тремасов. Вопрос в том, насколько ЦБ будет готов позволить населению использовать кредиты, рассуждает Орлова: дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики будет давить на потребление. Хотя в январе розница выросла на 1,6%, что лучше ожиданий опрошенных Bloomberg экономистов (1%). Вероятно, повлиял эффект праздников, предполагает Орлова: люди мало ездили за рубеж и много потребляли.