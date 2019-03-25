Мэрия назвала размер налогов, заплаченных владельцами элитного жилья в Москве

Владельцы жилья на Остоженке платят высокий налог на имущество Сергей Портер / Ведомости

Владельцы элитных квартир в Москве заплатили в прошлом году около 12% от общей суммы налога на имущество физических лиц, начисленного по всей столице за 2017 г. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель департамента экономической политики и развития города. Общие поступления по этому налогу по итогам 2018 г. составили 15,7 млрд руб., уточняет собеседник «Ведомостей» (а с учетом присоединенных территорий – 16,2 млрд руб). По сравнению с 2017 г. поступления увеличились на 24%.

Максимальный налог заплатит владелец квартиры площадью около 1500 кв. м в районе Хамовники – 6,3 млн руб. Владелец квартиры примерно в 1000 кв. м в районе «Золотой мили» (участок между Остоженкой и Пречистенской набережной) заплатил 6 млн руб. На третьем месте – квартира площадью 2000 кв. м с налогом в 5,5 млн руб. также в районе Хамовники.

На долю дорогостоящих элитных квартир (стоимостью свыше 50 млн руб.), расположенных в Центральном административном округе, приходится менее 1% от общего количества квартир в Москве. При этом доля квартир стоимостью от 50 млн до 300 млн руб. – всего 0,7%, а свыше 300 млн руб. – всего 0,005%, уточняет представитель департамента. Ранее агентство недвижимости «Инком» оценивало, что всего в столице 4,5 млн квартир.

Ставка налога на имущество в Москве зависит от кадастровой стоимости объекта. Если она до 10 млн руб., ставка – 0,1%, до 20 млн руб. – 0,15%, до 50 млн руб. – 0,2%, до 300 млн руб. – 0,3%. Если недвижимость дороже 300 млн руб., то налог составит 2% от кадастровой стоимости. При исчислении налога за 2017 г. действовало ограничение: сумма налога могла увеличиться не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом, уточняет представитель департамента экономической политики Москвы.

Из-за высокого налога на элитную недвижимость бывают случаи отказов от сделок, указывает Илья Менжунов, управляющий директор «Метриум премиум». Особенно в проектах с апартаментами, где действует налоговая ставка в размере 2% от кадастровой стоимости. Однако покупатели все же находят способы сэкономить, указывает он. Как известно, от налогов на имущество освобождены пенсионеры, если это их единственное жилье. Поэтому зачастую элитная квартира приобретается на родителей, говорит Менжунов.

В целом, по словам представителя департамента экономического развития Москвы, средний налог на квартиру в 2018 г. (за 2016 г.) составил около 6000 руб. в год.

Налог на имущество физлиц в целом – один из самых незначительных налогов по объему поступлений в бюджетную систему, хотя рост более, чем на 20%, – существенен, комментирует ведущий аналитик S&P Global Екатерина Новикова. По ее словам, обычно этот налог составляет около 10% от всех региональных налогов на имущество и менее 1% от всех доходов. Доходы Москвы в 2018 г. составили 1,377 трлн руб (рост на 13,3%). Тем не менее, доходы Москвы от налогов на жилую недвижимость сопоставимы с бюджетами регионов. Например, в 2018 г. доходы Калмыкии составили 12,6 млрд руб., Алтая – 18,5 млрд руб.

Самым дорогим районом столицы консалтинговая компания Kalinka Group называла район Якиманка: средняя цена предложения в нем составила 1,08 млн руб. за 1 кв. м. На втором и третьем местах – районы Хамовники и Арбат, средняя цена предложения в которых составляет 950 000 и 869 000 руб. за 1 кв. м, соответственно.