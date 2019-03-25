На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей

После более 10 лет работы над проектом ЦКАД оказалось, что над ним нужно еще поработать Сергей Киселев / АГН «Москва»

Госкомпания «Автодор» обнаружила 11 проблемных точек, которые помешают движению на будущей Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы, рассказали два участника совещаний в Минтрансе и человек, близкий к «Автодору». Чтобы их ликвидировать, потребуются дополнительные бюджетные вливания – предварительно «Автодор» и Минтранс оценивают работы в 44–45 млрд руб., говорят собеседники «Ведомостей». «Иначе теряется весь смысл ЦКАД, только так дорога справится с планируемым грузопотоком, в том числе с международными перевозками», – объясняет человек, близкий к госкомпании. Это не увеличение стоимости дороги, а дополнительный проект по расшивке узких мест, настаивает он, смета предварительная, окончательная будет известна после того, как проект пройдет Главгосэкспертизу.

Устранить узкие места на ЦКАД в октябре поручал президент Владимир Путин, над этим работают Минтранс и «Автодор», говорит представитель курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова.

Четырехполосная кольцевая дорога должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. В 2017 г. стоимость ее строительства оценивалась в 313,2 млрд руб. Но окончательная смета не известна, признавала в начале этого года Счетная палата, сроки работ срываются из-за низкого качества проекта и длительных процедур изъятия земельных участков. Полностью ЦКАД должна быть открыта осенью 2021 г. Проект дороги готовился еще в 2000-х. Во время работ строители столкнулись с многочисленными проблемами – например, обнаружились не учтенные в проекте инженерные коммуникации, в том числе магистральные газопроводы и нефтепроводы, рассказывали они «Ведомостям».

«Автодор» за свой счет уже готовит проект ликвидации критических точек, говорит участник совещаний в Минтрансе. На него предстоит потратить около 800 млн руб., к концу этого года планируется получить заключение Главгосэкспертизы, знает человек, близкий к госкомпании, сам проект ЦКАД переделывать не нужно. По его словам, предстоит построить пешеходные переходы, транспортные развязки (например, на пересечении ЦКАД с Волоколамским и Можайским шоссе), обходы, реконструировать мост через Москву-реку в Звенигороде.

Почти все работы касаются пятого участка ЦКАД протяженностью около 76 км, который находится на западе от Москвы. Изначально вся его стоимость оценивалась примерно в 42 млрд руб. Работы касаются не только пятого пускового комплекса ЦКАД, отмечает представитель Минтранса, они запланированы, например, и на первом, и на четвертом участках. Так, на первом участке потребуется переустроить инженерные коммуникации, реконструировать Калужское шоссе на пересечении с ЦКАД, построить эстакады на съездах на четвертом участке, развязки на третьем участке кольца, говорит человек, близкий к «Автодору».

Строительство планируется начать в 2020 г. и завершить все мероприятия в 2024 г., указывает представитель Минтранса, потребуется финансирование из федерального бюджета. Поскольку пятый участок – единственный бесплатный на ЦКАД, то «расходы невозможно разделить с инвесторами», объясняет человек, близкий к «Автодору». Некоторые «критические точки» возникли после появления новой Москвы, замечает он: например, столица предъявляет более высокие требования к переустройству коммуникаций и работы обходятся дороже.

Представитель Минфина переадресовал вопросы «Ведомостей» в Минтранс, а представитель «Автодора» не ответил на них.

Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу. Если деньги в бюджете найдутся, то дорогу необходимо модернизировать, иначе пешеходные переходы будут тормозить движение на кольце, считает он: «Получается, мы делаем дома капремонт, а гостиную оставляем со старыми обоями». Есть надежда, что у нового руководства «Автодора» есть карт-бланш на такие изменения, заключает Блинкин. В феврале 2019 г. руководитель «Автодора» Сергей Кельбах ушел в отставку, и госкомпанию возглавил его первый заместитель, выходец из Росавтодора Вячеслав Петушенко. «Узкие места нужно расшивать, иначе получим ситуацию, как на МКАД, – в целом пропускная способность дороги достаточная, а съезды стоят, из-за этого стоят все прилегающие магистрали и сама МКАД», – говорит партнер «НЭО Центра» Алексей Ефанов.