Экономика / Госинвестиции и проекты

Власти решили упростить работу фабрики проектного финансирования «ВЭБ.РФ»

Сейчас получить ее помощь слишком сложно, жалуется бизнес

Чиновники решили скорректировать правила работы фабрики проектного финансирования, чтобы сделать механизм более гибким. Такие предложения подготовило Минэкономразвития, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердил представитель министерства. Сейчас они согласовываются с Минфином, рассказывает чиновник. Минфин направил свои предложения для доработки документа, говорит представитель министерства.

Заработавшая с февраля 2018 г. фабрика призвана стимулировать инвестиции – госкорпорация «ВЭБ.РФ» (оператор фабрики) предоставляет бизнесу финансирование на срок до 20 лет и сумму от 3 млрд руб. (обсуждается снижение порога до 1 млрд руб., сообщал «Интерфакс» и подтверждает «Ведомостям» федеральный чиновник).

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