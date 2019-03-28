Власти решили упростить работу фабрики проектного финансирования «ВЭБ.РФ»

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Пока правила фабрики проектного финансирования «ВЭБ.РФ» слишком сложны Евгений Разумный / Ведомости

Чиновники решили скорректировать правила работы фабрики проектного финансирования, чтобы сделать механизм более гибким. Такие предложения подготовило Минэкономразвития, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердил представитель министерства. Сейчас они согласовываются с Минфином, рассказывает чиновник. Минфин направил свои предложения для доработки документа, говорит представитель министерства.

Заработавшая с февраля 2018 г. фабрика призвана стимулировать инвестиции – госкорпорация «ВЭБ.РФ» (оператор фабрики) предоставляет бизнесу финансирование на срок до 20 лет и сумму от 3 млрд руб. (обсуждается снижение порога до 1 млрд руб., сообщал «Интерфакс» и подтверждает «Ведомостям» федеральный чиновник).