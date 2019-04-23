Росстат представил новую версию снижения доходов россиян

Реальные доходы падали четыре года подряд не так сильно

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Росстат пересчитал по новой методике реальные доходы населения за прежние годы. Их падение за пять лет оказалось несколько меньшим, чем ранее оценивал Росстат Максим Стулов / Ведомости

Росстат пересчитал по новой методике реальные доходы населения за прежние годы. Их падение за пять лет по сравнению с докризисным 2013 годом оказалось несколько меньшим, чем ранее оценивал Росстат, – на 8,3% вместо 10,2%.

Пересчитанные данные за 2018 г. Росстат представил на прошлой неделе – падение доходов на 0,1% сменилось ростом на 0,2%, таким образом, они сокращались не пять, а четыре года подряд начиная с 2014 г.

После пересмотра выяснилось, что в 2014 г. люди обеднели сильнее, чем показывала прежняя статистика, а в 2015–2017 гг. – напротив, слабее. Данные за 2013–2018 гг. уточнены на 0,5–1,5 п. п. в разные годы, сильнее всего они пересмотрены за 2016 г., когда доходы сократились не на 6%, а на 4,5%.