Статья опубликована в № 4802 от 24.04.2019 под заголовком: Росстат обогатил граждан
Росстат представил новую версию снижения доходов россиян
Реальные доходы падали четыре года подряд не так сильно
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Росстат пересчитал по новой методике реальные доходы населения за прежние годы. Их падение за пять лет оказалось несколько меньшим, чем ранее оценивал Росстат
Максим Стулов / Ведомости
Росстат пересчитал по новой методике реальные доходы населения за прежние годы. Их падение за пять лет по сравнению с докризисным 2013 годом оказалось несколько меньшим, чем ранее оценивал Росстат, – на 8,3% вместо 10,2%.
Пересчитанные данные за 2018 г. Росстат представил на прошлой неделе – падение доходов на 0,1% сменилось ростом на 0,2%, таким образом, они сокращались не пять, а четыре года подряд начиная с 2014 г.
После пересмотра выяснилось, что в 2014 г. люди обеднели сильнее, чем показывала прежняя статистика, а в 2015–2017 гг. – напротив, слабее. Данные за 2013–2018 гг. уточнены на 0,5–1,5 п. п. в разные годы, сильнее всего они пересмотрены за 2016 г., когда доходы сократились не на 6%, а на 4,5%.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}