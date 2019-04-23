Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4802 от 24.04.2019 под заголовком: Росстат обогатил граждан

Росстат представил новую версию снижения доходов россиян

Реальные доходы падали четыре года подряд не так сильно

Росстат пересчитал по новой методике реальные доходы населения за прежние годы. Их падение за пять лет по сравнению с докризисным 2013 годом оказалось несколько меньшим, чем ранее оценивал Росстат, – на 8,3% вместо 10,2%.

Пересчитанные данные за 2018 г. Росстат представил на прошлой неделе – падение доходов на 0,1% сменилось ростом на 0,2%, таким образом, они сокращались не пять, а четыре года подряд начиная с 2014 г.

После пересмотра выяснилось, что в 2014 г. люди обеднели сильнее, чем показывала прежняя статистика, а в 2015–2017 гг. – напротив, слабее. Данные за 2013–2018 гг. уточнены на 0,5–1,5 п. п. в разные годы, сильнее всего они пересмотрены за 2016 г., когда доходы сократились не на 6%, а на 4,5%.

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Комментарии
daniil.kirillov
06:58 24.04.2019
Да подправьте уж эту методику как следует, чтобы был стабильный рост. А так - всё равно заставят переделывать.
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