Бизнес после выхода из упрощенки может быть освобожден от НДС

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Превышение УСН как снег на голову, резко растут налоги, ужесточаются проверки Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития предлагает ввести переходный период для компаний, которые переросли по выручке или числу сотрудников режим упрощенной системы налогообложения (УСН). Об этом во вторник рассказала директор департамента инвестиционной политики министерства Милена Арсланова.

При превышении выручки компании за год 150 млн руб. или числа ее сотрудников 100 человек бизнес больше не может пользоваться специальным упрощенным режимом выплаты налогов. По нему доходы компании облагаются налогом по ставке 6%, а НДС не платится. Но при переходе на обычный режим НДС нужно заплатить за прошлый период – с начала квартала, когда лимиты режима были превышены.