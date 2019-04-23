Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4802 от 24.04.2019 под заголовком: Налог переходного периода

Бизнес после выхода из упрощенки может быть освобожден от НДС

Такое решение предлагает Минэкономразвития

Минэкономразвития предлагает ввести переходный период для компаний, которые переросли по выручке или числу сотрудников режим упрощенной системы налогообложения (УСН). Об этом во вторник рассказала директор департамента инвестиционной политики министерства Милена Арсланова.

При превышении выручки компании за год 150 млн руб. или числа ее сотрудников 100 человек бизнес больше не может пользоваться специальным упрощенным режимом выплаты налогов. По нему доходы компании облагаются налогом по ставке 6%, а НДС не платится. Но при переходе на обычный режим НДС нужно заплатить за прошлый период – с начала квартала, когда лимиты режима были превышены.

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Комментарии
k.puzansky
03:53 24.04.2019
"доходы компании облагаются налогом по ставке 6%, а НДС не платится" Есть два режима УСН - "доходы" и "доходы минус расходы".Ставки регулируются субъектами РФ.
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