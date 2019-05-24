Бывший посол Италии в России станет зампредседателя ВЭБ.РФ

Aleksandr Mamaev / ТАСС

Новым зампредседателя госкорпорации ВЭБ.РФ станет бывший посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини, сообщил представитель ВЭБ.РФ. Он будет курировать международный блок, говорится в сообщении госкорпорации.

В ВЭБ.РФ Рагальини будет развивать сотрудничество госкорпорации с зарубежными финансовыми организациями – например, ВЭБ участвует в программе ООН по окружающей среде, в Клубе долгосрочных инвесторов, занимается межбанковским сотрудничеством БРИКС. Такой опыт у Рагальини уже есть – во время работы на дипломатической службе Италии он работал в Иране, Канаде, Индии, Ираке, занимал должность постоянного представителя Италии в ООН, а в 2013–2017 гг. – посла в России. В ноябре 2017 г. президент России Владимир Путин наградил его орденом Дружбы.

Иностранцы в российских компаниях встречаются достаточно часто, рассказывает руководитель группы услуг в области корпоративного управления EY Олег Швырков. По данным EY, в советах директоров компаний с листингом первого уровня Московской биржи доля иностранцев – 19%. В корпоративном управлении иностранцев тоже немало, знает директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин, раньше российских специалистов было меньше и иностранцев чаще приглашали в топ-менеджмент, хотя сейчас квалифицированных россиян достаточно во всех отраслях.

Зарубежный опыт работы повышает эффективность менеджеров и компаний, писал в колонке для «Ведомостей» экономист Дмитрий Некрасов, ссылаясь на международные исследования. Так, во время опроса топ-менеджеров 836 корпораций, проведенного Accenture в 2014 г., 43% респондентов заявили, что рост доли менеджеров с опытом работы за границей повышает прибыльность бизнеса «существенно», а 40% – «очень сильно», приводил данные Некрасов.