Углеродный след российской электроэнергетики может в 3,5 раза превысить средний по миру

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В России производство энергии сопровождают 510–520 г выбросов, и к 2035 г. этот показатель снизится только до 490 г Андрей Гордеев / Ведомости

К 2035 г. российская электроэнергетика может стать в 3,5 раза более углеродоемкой, чем в среднем по миру, что может привести к снижению несырьевого экспорта, подсчитало Минэкономразвития. Это следует из его материалов к совещанию по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), прошедшему 3 сентября у вице-премьера Дмитрия Козака, рассказали два участника встречи.

С 1976 г. температура на планете поднималась в среднем на 0,45°C каждые 10 лет. В России потепление происходит примерно в 2,5 раза быстрее, пишет Минэкономразвития. В мире сформировались глобальные тренды по переходу на низкоуглеродную энергетику и рост спроса на ВИЭ. По данным министерства, за последние 15 лет в ВИЭ инвестировано около $2,8 трлн, а традиционной энергетики вводится все меньше. В 2017 г. в мире возобновляемой энергетики введено на 40% больше, чем традиционных ТЭС. К 2040 г. инвестиции в электроэнергетику составят около $10 трлн, и 85% из них будут направляться на развитие безуглеродной энергетики. В результате к 2035 г. углеродоемкость мировой энергетики снизится в 3 раза. Если сейчас при производстве 1 кВт ч выбрасывается 490 г эквивалентов CO2, через 15 лет этот показатель снизится до 140–150 г. В России производство такого же количества энергии сопровождают 510–520 г выбросов, и к 2035 г. этот показатель снизится только до 490 г.