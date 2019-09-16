Правительство не хочет усложнять миноритариям подачу исков

Евгений Разумный / Ведомости

Правительство выступило против ужесточения требований к миноритарным акционерам, которые пытаются взыскивать убытки компаний с их управленцев.

Сейчас, чтобы подать иск к гендиректору, члену совета директоров или правлению – о взыскании убытков от их работы, – у миноритариев должен быть минимум 1% размещенных обыкновенных акций компании. В июне 2019 г. президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о повышении порога. Но Минэкономразвития, Минюст, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росимущество выступили за его сохранение, говорится в проекте доклада правительства в ответ на поручение. «Ведомости» ознакомились с его копией, проект доклада был направлен на согласование руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко. Представитель Минэкономразвития подтвердил, что такое письмо было отправлено.

Менеджмент не всегда работает добросовестно, признает в докладе Минэкономразвития и предупреждает, что увеличение порога лишит миноритариев возможности пользоваться косвенными исками для защиты своих прав. Чаще всего миноритарии подают такие иски, когда видят конфликт интересов у директора – например, он совершает сделки в пользу другого актива, к которому имеет какое-то отношение, или просто действует без одобрения акционеров, объясняет партнер юрфирмы «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов. Также директор может принимать решения, не проанализировав рынок перед заключением сделки, говорит он.

Дел по взысканиям убытков с управленцев непубличных компаний уже несколько тысяч, отмечает Степанов, для них повышение порога неопасно – у таких компаний, как правило, всего несколько акционеров. А вот собрать 1% акций крупного публичного общества для подачи иска почти невозможно – при увеличении порога таких исков не будет вовсе, опасается Степанов. Даже чтобы собрать 1% акций, нужна существенная сумма, согласен исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук. Например, 1% размещенных обыкновенных акций «Магнита» на закрытие торгов 16 сентября стоил 3,7 млрд руб.

Случаи, когда инвесторы собирали 1% акций, есть, знает Шевчук, другое дело, что им крайне сложно отстоять свои права в российском суде. Например, в 2015 г. миноритарий «Иркутскэнерго» подал иск к гендиректору компании и членам совета директоров о возмещении ущерба в 609,4 млн руб. из-за покупки компанией 50,1% ООО «Эрчим-Тхан». Суд отказался удовлетворять иск. Спустя два года компания проиграла суд другому миноритарному акционеру. Суд обязал компанию возместить убыток за продажу ее акций по цене ниже цены обязательной оферты.

1%-ный порог – уже достаточно серьезное препятствие, уверен директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. Его повышение создало бы практически непреодолимое в большинстве случаев препятствие для защиты акционерами своих прав, считает Спирин. Повышение порога грозит спадом интереса некрупных инвесторов к инвестициям в компании, опасается адвокат практики реструктуризации и банкротства юрфирмы Art de Lex Юлия Шилова.

Например, в Германии помимо процентного порога есть альтернативный лимит по стоимости пакета, чтобы состоятельный миноритарий мог доказать ответственность за свои претензии и их значение, даже если его доли в компании для этого недостаточно, отмечает Степанов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, представители Чуйченко, Минюста, Росимущества и ФАС не ответили на запросы «Ведомостей».