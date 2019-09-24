Facebook побудил центробанки активнее заняться цифровыми валютами
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Facebook летом объявил о планах создать собственную криптовалюту Libra. По замыслу компании это позволит легко и практически бесплатно совершать денежные переводы даже тем, у кого нет банковского счета. Но амбиции Facebook шокировали регуляторов, которые увидели в них угрозу для финансовой системы, пишет Financial Times (FT). Центробанки и сами уже какое-то время думают над созданием национальных цифровых валют, чтобы сделать финансовые транзакции более быстрыми и дешевыми, тогда как сейчас на их проведение порой требуется до трех дней. Однако появление популярной и неподконтрольной им криптовалюты помешает проводить денежную политику и контролировать предложение денег.
Вместе с тем электронные деньги центробанков могли бы составить конкуренцию доллару, полагают некоторые специалисты.
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